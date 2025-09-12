Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"

Más Información
La Fiscalía estadounidense afirmó que no buscará la pena de muerte para los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40" y "Z-42", fundadores y exlíderes del cártel de "Los Zetas".
Sophia Juárez, jefa en funciones de la sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia, informó al juez Trevor McFadden, de la decisión.
“Querido juez McFadden: El gobierno respetuosamente envía esta carta para informar a la corte y a la defensa que la fiscal general ha autorizado y ordenado a esta oficina no perseguir la pena de muerte contra el acusado Miguel Treviño Morales y el acusado Omar Treviño Morales”, se lee en el documento.
En febrero pasado, como parte de un acuerdo entre EU y México, el gobierno de Claudia Sheinbaum entregó a 29 narcotraficantes que estaban presos en el país, entre ellos el líder del "Cartel de Guadalajara", Rafael Caro Quintero, y los antiguos líderes de "Los Zetas", Miguel Ángel y Omar Treviño Morales.
Lo hermanos Treviño Morales enfrentan cargos por tráfico de cocaína y marihuana, además de crimen organizado, posesión de armas de fuego, lavado de dinero en la Corte de Distrito para el Distrito de Columbia; su siguiente audiencia es para el 14 de octubre.
Miguel Ángel Treviño Morales y Omar Treviño Morales, son los fundadores del sanguinario cártel mexicano conocido como "Los Zetas".
mcc