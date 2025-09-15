Más Información

Los rastros de ADN hallados en la escena del asesinato del influencer conservador estadounidense coinciden con el ADN del sospechoso , declaró el lunes el director del FBI, Kash Patel.

Robinson, de 22 años, fue arrestado el jueves tras una persecución de 33 horas y se espera que sea acusado formalmente por el asesinato a finales de esta semana.

Las autoridades dijeron que el sospechoso utilizó un para matar a Kirk con una sola bala en el cuello, desde una azotea.

"Puedo informar hoy que el ADN hallado en la toalla que envolvía el arma y el ADN en el destornillador han sido procesados positivamente y corresponden al sospechoso bajo custodia", dijo Patel en Fox News, en referencia a unrecuperado en la escena.

Patel también habló de una nota que se cree Robinson escribió antes del crimen.

La nota decía "básicamente... 'Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk', y voy a aprovecharla. Esa nota fue escrita antes del tiroteo", explicó Patel.

"Aunque fue destruida, hemos encontrado evidencia forense de la nota" en el hogar familiar del presunto asesino, dijo el director del .

Kirk, un estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump, murió de un disparo el miércoles durante un evento en una universidad de. Era el fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point.

Kirk utilizaba habitualmente TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus puntos de vista conservadores, incluidas duras críticas al movimiento por los, y difundía fragmentos de sus interacciones en debates durante sus numerosos eventos universitarios.

El gobernador de Utah, , dijo que Robinson mantenía una relación sentimental con un compañero de cuarto transgénero y tenía "ideología izquierdista".

