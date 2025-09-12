Washington.— El FBI anunció ayer que ofrecerá hasta 100 mil dólares a quien entregue información veraz que conduzca a la captura del sospechoso de asesinar en la víspera al activista conservador Charlie Kirk en un campus universitario en Utah.

El Buró dio a conocer dos fotos de una “persona de interés” en el caso, e informó que recuperó el rifle utilizado en el asesinato. El tirador, de acuerdo con los videos, parece tener edad universitaria. Más tarde, el Departamento de Seguridad Pública de Utah publicó otras fotos de la “persona de interés”.

Según medios como The Wall Street Journal y The New York Post, junto al rifle de cacería, calibre .30, se halló munición que contenía “mensajes antifascistas y pro transgénero”. Los investigadores están revisando posibles pistas, incluyendo la huella de una palma y una impresión de zapato encontradas cerca de la escena. El audio capturado cerca del podio donde Kirk hablaba el miércoles por la tarde sugiere que el activista conservador recibió un solo disparo supersónico, según el experto forense de audio Rob Maher. El análisis forense de audio por sí solo no puede confirmar el modelo ni la variante del arma.

El mandatario estadounidense Donald Trump dijo que otorgaría a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil.

Añadió que habló con la viuda de Kirk, Erika, quien está “devastada”. Además, dijo que planea estar presente cuando se realice un servicio para Kirk en Arizona en los próximos días.

Trump también instó a responder sin violencia al asesinato del influencer. “Él abogaba contra la violencia. De esa manera quiero que la gente responda”, dijo el mandatario a periodistas sobre el caso.

Agregó que está “realmente preocupado por nuestro país. Tenemos un gran país, pero tenemos un grupo de lunáticos de la izquierda radical, absolutamente lunáticos, y vamos a resolver ese problema”. El republicano ya acusó el miércoles a la retórica de “la izquierda radical” de ser directamente responsable del “terrorismo” que está detrás del asesinato de Kirk.

Por la tarde, el vicepresidente JD Vance acompañó el ataúd del activista a bordo del avión vicepresidencial desde Utah hasta Phoenix. En la aeronave también se encontraban integrantes de Turning Point USA, la organización fundada por el influencer.