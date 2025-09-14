Más Información

Firmas ligadas a huachicol abastecen al AIFA y Pemex

Firmas ligadas a huachicol abastecen al AIFA y Pemex

Extradición de Bermúdez Requena: ¿cuándo llegará el líder de La Barredora a México? Esto sabemos

Extradición de Bermúdez Requena: ¿cuándo llegará el líder de La Barredora a México? Esto sabemos

“Hubiese preferido que Alicia no fuera la heroína que es”, expresa su hermana tras su muerte debido a explosión en Iztapalapa

“Hubiese preferido que Alicia no fuera la heroína que es”, expresa su hermana tras su muerte debido a explosión en Iztapalapa

Suman 16 muertos tras choque en carretera Mérida-Campeche

Suman 16 muertos tras choque en carretera Mérida-Campeche

'Canelo' Álvarez es derrotado por decisión unánime ante Terence Crawford y pierde el título de campeón indiscutido del peso supermediano

'Canelo' Álvarez es derrotado por decisión unánime ante Terence Crawford y pierde el título de campeón indiscutido del peso supermediano

El gobierno de México planea dejar 9.1 billones de pesos más de deuda

El gobierno de México planea dejar 9.1 billones de pesos más de deuda

Panamá, España y Brasil, países donde se escondió Hernán Bermúdez

Panamá, España y Brasil, países donde se escondió Hernán Bermúdez

Descartan detención de políticos de Morena por captura

Descartan detención de políticos de Morena por captura

Adán Augusto afirma que comparecerá si es requerido en investigación tras detención de Hernán Bermúdez

Adán Augusto afirma que comparecerá si es requerido en investigación tras detención de Hernán Bermúdez

"El que la haga que la pague", dice José Ramiro López Obrador sobre la detención de Hernán Bermúdez

"El que la haga que la pague", dice José Ramiro López Obrador sobre la detención de Hernán Bermúdez

No sólo en septiembre se puede hacer Patria, por Lázaro Azar

No sólo en septiembre se puede hacer Patria, por Lázaro Azar

Los relatos visuales de Francisco Mata Rosas sobre el sismo del 85

Los relatos visuales de Francisco Mata Rosas sobre el sismo del 85

El presunto asesino del influencer de derecha vivía con una que era su pareja, declaró este domingo el gobernador de Utah, confirmando reportes que probablemente avivarán un polarizado debate en Estados Unidos.

"Sí, puedo confirmarlo", dijo el gobernador Spencer Cox al canal CNN. "El compañero de piso (de ) era su pareja romántica, un hombre en proceso de transición para convertirse en mujer", declaró. Agregó que esta persona "no tenía idea de lo que estaba pasando" y ha sido "increíblemente cooperativa" con los investigadores.

El gobernador de Utah, quien recibió elogios la semana pasada por instar a los estadounidenses a bajar la tensión política, dio varias entrevistas de televisión este domingo y en una de ellas mencionó que los investigadores creen que Robinson adoptó ideas de izquierda.

"Es evidente que había una ideología izquierdista en este asesino", afirmó Cox.

"Personas cercanas a él, miembros de su familia y amigos" dieron tal información a los investigadores.

Robinson, de 22 años, fue arrestado el jueves por la noche en , sospechoso de matar a tiros a Kirk el día anterior durante un mítin público en una universidad del mismo estado.

Lee también

Desde este asesinato, que fue grabado en directo, varias figuras y medios de comunicación conservadores, siguiendo los pasos del presidente , han denunciado la influencia de la "izquierda radical".

Kirk criticó a menudo los , en particular los de las personas transgénero.

Desde su regreso al poder, Trump también ha denunciado la "transgéneromanía", que, según él, está asolando Estados Unidos y a la que ha prometido poner fin.

Lee también

Sin embargo, los investigadores hasta el momento no han encontrado evidencia de la influencia de la pareja de Robinson en el .

"Eso es lo que estamos tratando de determinar ahora mismo. Es fácil sacar conclusiones precipitadas (...) pero quiero ser cauteloso", declaró Cox.

Añadió que esta persona "no tenía idea de lo que estaba pasando" y ha sido "increíblemente cooperativa" con los investigadores, a diferencia del presunto , quien se niega a dar detalles.

Lee también

Esto no ha impedido que algunos de los activistas más conservadores denuncien su supuesta influencia perjudicial.

La activista de extrema derecha Laura Loomer, quien goza de la confianza del presidente, pidió el sábado, cuando ya varios de comunicación estadounidenses habían publicado esta información sobre la pareja de Robinson, que "el movimiento transgénero sea clasificado como un movimiento ".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS? Foto: IMSS / INAPAM / Adobe

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS?

Visa láser/ iStock/ rarrarorro

¡Ya no hay citas en 2025! FECHAS DISPONIBLES para tramitar la visa por primera vez

Foto: Cortesía Disney World Latino

Disney World lanza oferta única para visitantes latinos: 4 días, 4 parques, 1 gran aventura

Visa americana. iStock

¿Qué es un ‘Overstay’ en Estados Unidos y por qué puede llevarte a la CANCELACIÓN de tu visa?

AICM/iStock/ Feverpitched

Aeropuerto de CDMX (AICM) suspenderá vuelos por Desfile Militar del 16 de septiembre de 2025