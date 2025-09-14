El presunto asesino del influencer de derecha Charlie Kirk vivía con una persona transgénero que era su pareja, declaró este domingo el gobernador de Utah, confirmando reportes que probablemente avivarán un polarizado debate en Estados Unidos.

"Sí, puedo confirmarlo", dijo el gobernador Spencer Cox al canal CNN. "El compañero de piso (de Tyler Robinson) era su pareja romántica, un hombre en proceso de transición para convertirse en mujer", declaró. Agregó que esta persona "no tenía idea de lo que estaba pasando" y ha sido "increíblemente cooperativa" con los investigadores.

El gobernador de Utah, quien recibió elogios la semana pasada por instar a los estadounidenses a bajar la tensión política, dio varias entrevistas de televisión este domingo y en una de ellas mencionó que los investigadores creen que Robinson adoptó ideas de izquierda.

"Es evidente que había una ideología izquierdista en este asesino", afirmó Cox.

"Personas cercanas a él, miembros de su familia y amigos" dieron tal información a los investigadores.

Robinson, de 22 años, fue arrestado el jueves por la noche en Utah, sospechoso de matar a tiros a Kirk el día anterior durante un mítin público en una universidad del mismo estado.

Lee también Gobernador de Utah identifica a presunto asesino de Charlie Kirk como Tyler Robinson

Desde este asesinato, que fue grabado en directo, varias figuras y medios de comunicación conservadores, siguiendo los pasos del presidente Donald Trump, han denunciado la influencia de la "izquierda radical".

Kirk criticó a menudo los derechos LGBT+, en particular los de las personas transgénero.

Desde su regreso al poder, Trump también ha denunciado la "transgéneromanía", que, según él, está asolando Estados Unidos y a la que ha prometido poner fin.

Lee también Asesino de Charlie Kirk será imputado por homicidio agravado y obstrucción de justicia

Sin embargo, los investigadores hasta el momento no han encontrado evidencia de la influencia de la pareja de Robinson en el asesinato.

"Eso es lo que estamos tratando de determinar ahora mismo. Es fácil sacar conclusiones precipitadas (...) pero quiero ser cauteloso", declaró Cox.

Añadió que esta persona "no tenía idea de lo que estaba pasando" y ha sido "increíblemente cooperativa" con los investigadores, a diferencia del presunto tirador, quien se niega a dar detalles.

Lee también Asesinato de Charlie Kirk: Cronología de las más de 30 horas para capturar al atacante, Tyler Robinson

Esto no ha impedido que algunos de los activistas más conservadores denuncien su supuesta influencia perjudicial.

La activista de extrema derecha Laura Loomer, quien goza de la confianza del presidente, pidió el sábado, cuando ya varios de comunicación estadounidenses habían publicado esta información sobre la pareja de Robinson, que "el movimiento transgénero sea clasificado como un movimiento terrorista".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss