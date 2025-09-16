Más Información

Desfile militar 16 de septiembre: "No encontró lugar ni abrigo", dice Marina sobre huachicol fiscal

Desfile militar 16 de septiembre: "No encontró lugar ni abrigo", dice Marina sobre huachicol fiscal

En vivo: Primer desfile militar de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto este 16 de septiembre

En vivo: Primer desfile militar de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto este 16 de septiembre

Sheinbaum hace historia como la primera mujer en dar el Grito de Independencia; lanza 22 arengas ante un Zócalo repleto

Sheinbaum hace historia como la primera mujer en dar el Grito de Independencia; lanza 22 arengas ante un Zócalo repleto

EU ofrece recompensa de 5 mdd por Juan José Ponce Félix, "El Ruso", del Cártel de Sinaloa

EU ofrece recompensa de 5 mdd por Juan José Ponce Félix, "El Ruso", del Cártel de Sinaloa

Muere el actor Robert Redford a los 89 años

Muere el actor Robert Redford a los 89 años

AMLO y Sheinbaum con ayuda de Morena destruyeron “por completo” la democracia mexicana, afirma Zedillo en medio español

AMLO y Sheinbaum con ayuda de Morena destruyeron “por completo” la democracia mexicana, afirma Zedillo en medio español

Embajada de Canadá confirma encuentro de primer ministro Carney con Sheinbaum

Embajada de Canadá confirma encuentro de primer ministro Carney con Sheinbaum

Acusación de crear red criminal en Paraguay son conjeturas sin pruebas: abogado de Hernán Bermúdez

Acusación de crear red criminal en Paraguay son conjeturas sin pruebas: abogado de Hernán Bermúdez

Salinas da su propio Grito de Independencia, con estandarte incluido: "vida, propiedad y libertad”

Salinas da su propio Grito de Independencia, con estandarte incluido: "vida, propiedad y libertad”

Autoridades investigan video de Natanael Cano en supuesta fiesta privada dentro del Cereso 1 de Hermosillo

Autoridades investigan video de Natanael Cano en supuesta fiesta privada dentro del Cereso 1 de Hermosillo

Aumentan a 17 los fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Aumentan a 17 los fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Acuden al Zócalo 280 mil personas a celebrar el primer grito de Sheinbaum, reporta la Secretaría de Gobierno de CDMX

Acuden al Zócalo 280 mil personas a celebrar el primer grito de Sheinbaum, reporta la Secretaría de Gobierno de CDMX

Washington. El presidente de Estados Unidos, , evitó pronunciarse sobre la israelí en la Ciudad de Gaza, al afirmar que no conoce "mucho" al respecto.

"Tengo que verlo. No sé mucho al respecto", respondió Trump al ser consultado por la prensa en la Casa Blanca sobre si respalda la operación del para tomar el control de la zona urbana del enclave palestino.

El mandatario republicano aprovechó la ocasión para arremeter contra el grupo islamista Hamas, al que volvió a acusar de utilizar a los humanos.

Lee también

"Hamas lo va a pagar" si usa rehenes como "escudo humano", advierte Trump

"Si ponen a los rehenes delante de ellos como protección, los llaman guardaespaldas... Hamas lo va a pagar", advirtió Trump.

El Ejército israelí confirmó este martes que ya hay tropas terrestres dentro de la ciudad tras semanas de intensos contra la urbe y sus rascacielos residenciales, donde calcula que aún se encuentran entre dos mil y tres mil milicianos de Hamas.

La ofensiva coincide con el informe publicado este martes por una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU que considera genocidio la situación en la.

Lee también

Durante esta jornada al menos 83 gazatíes han muerto, 73 de ellos en la capital, según un recuento de periodistas en el enclave basado en datos de las morgues. En total, el conflicto ha causado cerca de 65 mil víctimas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS? Foto: IMSS / INAPAM / Adobe

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS?

Visa láser/ iStock/ rarrarorro

¡Ya no hay citas en 2025! FECHAS DISPONIBLES para tramitar la visa por primera vez

Foto: Cortesía Disney World Latino

Disney World lanza oferta única para visitantes latinos: 4 días, 4 parques, 1 gran aventura

Visa americana. iStock

¿Qué es un ‘Overstay’ en Estados Unidos y por qué puede llevarte a la CANCELACIÓN de tu visa?

AICM/iStock/ Feverpitched

Aeropuerto de CDMX (AICM) suspenderá vuelos por Desfile Militar del 16 de septiembre de 2025