Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó pronunciarse sobre la ofensiva terrestre israelí en la Ciudad de Gaza, al afirmar que no conoce "mucho" al respecto.

"Tengo que verlo. No sé mucho al respecto", respondió Trump al ser consultado por la prensa en la Casa Blanca sobre si respalda la operación del Ejército israelí para tomar el control de la zona urbana del enclave palestino.

El mandatario republicano aprovechó la ocasión para arremeter contra el grupo islamista Hamas, al que volvió a acusar de utilizar a los rehenes como escudos humanos.

"Si ponen a los rehenes delante de ellos como protección, los llaman guardaespaldas... Hamas lo va a pagar", advirtió Trump.

El Ejército israelí confirmó este martes que ya hay tropas terrestres dentro de la ciudad tras semanas de intensos bombardeos contra la urbe y sus rascacielos residenciales, donde calcula que aún se encuentran entre dos mil y tres mil milicianos de Hamas.

La ofensiva coincide con el informe publicado este martes por una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU que considera genocidio la situación en la Franja de Gaza.

Durante esta jornada al menos 83 gazatíes han muerto, 73 de ellos en la capital, según un recuento de periodistas en el enclave basado en datos de las morgues. En total, el conflicto ha causado cerca de 65 mil víctimas.

