Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este domingo su "última advertencia" al movimiento islamista palestino Hamas para que acepte un acuerdo para liberar a los rehenes israelíes en Gaza.

"Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamas también las acepte. Le he advertido sobre las consecuencias de no aceptarlas. Esta es mi última advertencia", declaró Trump en redes sociales.

Este domingo, el ejército israelí bombardeó otro edificio residencial en Ciudad de Gaza, poco después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu anunciara que sus tropas estaban "ampliando" su ofensiva contra el principal centro urbano de la Franja de Gaza.

Israel no ha anunciado públicamente aún el inicio de su ofensiva para tomar Ciudad de Gaza, que Netanyahu aprobó el mes pasado, pero sus tropas han intensificado los bombardeos y las operaciones en la zona durante semanas.

"Hace poco, el ejército bombardeó un edificio de gran altura utilizado por la organización terrorista Hamas en la zona de Ciudad Gaza", afirmó un comunicado militar. Se trata de la Torre Al Roya, que estaba bajo advertencia de ataque desde el sábado.

El ejército israelí afirma que Hamas utilizaba este edificio para "vigilar la ubicación de (...) las tropas (israelíes) en la zona". Hamas niega utilizar edificios residenciales con fines militares.

Manifestantes bloquean una carretera durante una protesta exigiendo la liberación inmediata de todos los rehenes retenidos por Hamás y pidiendo el fin de la guerra en la Franja de Gaza, cerca de Modiin, Israel, el martes 26 de agosto de 2025. Foto: AP

El ataque contra la torre Al Roya dejó un muerto, indicó la Defensa Civil local.

El ejército israelí había emitido dos órdenes de evacuación para Al Roya, instando a los residentes del complejo y de los alrededores a desplazarse hacia el sur, hacia la "zona humanitaria" de Al Mawasi, en Khan Yunis.

El ataque contra la torre se produjo horas después de que Netanyahu informara al gabinete israelí de que el ejército estaba intensificado su ofensiva en Ciudad de Gaza.

"Estamos ampliando nuestras operaciones en Ciudad de Gaza y sus alrededores", declaró Netanyahu a sus ministros, al inicio de una reunión semanal del gobierno.

El viernes y el sábado, Israel ya arrasó otros dos edificios de viviendas con el mismo argumento de que Hamas los estaba utilizado como puntos de observación.

"Fue como un terremoto", contó a AFP Mohamed Al Nazli desde Gaza. El edificio quedó "completamente destruido y reducido a escombros", señaló este testigo.

"Es extremadamente aterrador, no sabemos cuánto más podremos aguantar", añadió.

Netanyahu indicó el domingo que unos 100 mil habitantes ya han abandonado Ciudad de Gaza, la principal urbe del enclave palestino. Según estimaciones recientes de la ONU, cerca de un millón de personas viven allí y en sus alrededores.

La escalada ha avivado los temores de un mayor deterioro de las ya precarias condiciones humanitarias de los palestinos que viven en la zona.

Por otra parte, la Defensa Civil del territorio palestino reportó 40 muertos el domingo en toda la Franja a manos de las tropas israelíes.

Debido a las restricciones impuestas a los medios en Gaza y las dificultades de acceso, AFP no puede verificar de manera independiente los balances de la Defensa Civil.

