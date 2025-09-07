Más Información

Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina

¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum

A abrir la cartera, gobierno subasta desde Tamayos al Chipote chillón

Asaltos y ambulantaje a la salida del Metro

Crónica: la noche en que Residente hizo brincar y callar al Zócalo por Gaza

Huachicol, un delito que no se atacó en el pasado

Sheinbaum anuncia inversión de 831 mdp en Sonora; apoyarán a ganaderos para producir carne de calidad

“MC ya coquetea con Morena”

Estudiante se lanza contra Noroña sobre misoginia y austeridad; "¿dónde queda la congruencia que dice tener?", cuestiona

Él es Antonio Martínez, exdirectivo en Aduana de Tamaulipas, taquero y coleccionista de autos; otro detenido por red de huachicol

Andrea Camilleri: el privilegio de no estar de acuerdo

Gabriela Domínguez y el territorio femicomunal, por Jorge Ayala Blanco

Washington. El presidente de Estados Unidos, , lanzó este domingo su "última advertencia" al movimiento islamista palestino Hamas para que acepte un acuerdo para liberar a los en Gaza.

"Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamas también las acepte. Le he advertido sobre las consecuencias de no aceptarlas. Esta es mi última advertencia", declaró Trump en redes sociales.

Este domingo, el ejército israelí bombardeó otro edificio residencial en Ciudad de Gaza, poco después de que el primer ministro anunciara que sus tropas estaban "ampliando" su ofensiva contra el principal centro urbano de la .

Israel no ha anunciado públicamente aún el inicio de su ofensiva para tomar Ciudad de Gaza, que Netanyahu aprobó el mes pasado, pero sus tropas han intensificado los bombardeos y las operaciones en la zona durante semanas.

"Hace poco, el ejército un edificio de gran altura utilizado por la organización terrorista Hamas en la zona de Ciudad Gaza", afirmó un comunicado militar. Se trata de la Torre Al Roya, que estaba bajo advertencia de ataque desde el sábado.

El afirma que Hamas utilizaba este edificio para "vigilar la ubicación de (...) las tropas (israelíes) en la zona". Hamas niega utilizar edificios residenciales con fines militares.

Manifestantes bloquean una carretera durante una protesta exigiendo la liberación inmediata de todos los rehenes retenidos por Hamás y pidiendo el fin de la guerra en la Franja de Gaza, cerca de Modiin, Israel, el martes 26 de agosto de 2025. Foto: AP
El ataque contra la torre Al Roya dejó un muerto, indicó la Defensa Civil local.

El ejército israelí había emitido dos para Al Roya, instando a los residentes del complejo y de los alrededores a desplazarse hacia el sur, hacia la "zona humanitaria" de Al Mawasi, en Khan Yunis.

El ataque contra la torre se produjo horas después de que Netanyahu informara al gabinete israelí de que el ejército estaba intensificado su ofensiva en Ciudad de Gaza.

"Estamos ampliando nuestras operaciones en Ciudad de y sus alrededores", declaró Netanyahu a sus ministros, al inicio de una reunión semanal del gobierno.

El viernes y el sábado, Israel ya arrasó otros dos edificios de viviendas con el mismo argumento de que los estaba utilizado como puntos de observación.

"Fue como un terremoto", contó a AFP Mohamed Al Nazli desde Gaza. El edificio quedó "completamente destruido y reducido a escombros", señaló este testigo.

"Es extremadamente aterrador, no sabemos cuánto más podremos aguantar", añadió.

Netanyahu indicó el domingo que unos 100 mil habitantes ya han abandonado Ciudad de Gaza, la principal urbe del enclave palestino. Según estimaciones recientes de la , cerca de un millón de personas viven allí y en sus alrededores.

La escalada ha avivado los temores de un mayor deterioro de las ya precarias condiciones humanitarias de los palestinos que viven en la zona.

Por otra parte, la Defensa Civil del reportó 40 muertos el domingo en toda la Franja a manos de las tropas israelíes.

Debido a las restricciones impuestas a los medios en Gaza y las dificultades de acceso, AFP no puede verificar de manera independiente los balances de la Defensa Civil.

