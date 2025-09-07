Más Información

Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina

¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum

A abrir la cartera, gobierno subasta desde Tamayos al Chipote chillón

Asaltos y ambulantaje a la salida del Metro

Crónica: la noche en que Residente hizo brincar y callar al Zócalo por Gaza

Huachicol, un delito que no se atacó en el pasado

Sheinbaum anuncia inversión de 831 mdp en Sonora; apoyarán a ganaderos para producir carne de calidad

“MC ya coquetea con Morena”

Estudiante se lanza contra Noroña sobre misoginia y austeridad; "¿dónde queda la congruencia que dice tener?", cuestiona

Él es Antonio Martínez, exdirectivo en Aduana de Tamaulipas, taquero y coleccionista de autos; otro detenido por red de huachicol

Andrea Camilleri: el privilegio de no estar de acuerdo

Gabriela Domínguez y el territorio femicomunal, por Jorge Ayala Blanco

Nueva York. El presidente de Estados Unidos, , aseguró este domingo que su Gobierno "va a limpiar" a sus ciudades y negó que vaya a haber una "" con Chicago, tras amenazar en la víspera a la ciudad en una publicación en su plataforma Truth Social.

"No vamos a ir a la guerra. Vamos a limpiar nuestras ciudades", aseveró el mandatario en declaraciones a la prensa, antes de dejar la Casa Blanca y dirigirse a Nueva York, donde asistirá a la final del Abierto de Tenis de Estados Unidos.

Este sábado, el líder republicano publicó en Truth Social una imagen que hacía referencia a la película "" en la que él aparece retratado sobre un fondo con los rascacielos de , varios helicópteros y llamaradas de fuego.

"Me encanta el olor a deportaciones en la mañana... Chicago va a descubrir por qué se llama DEPARTAMENTO DE GUERRA", escribió Trump en la publicación, al hacer referencia al reciente cambio de nombre del .

Por su parte, el zar de la frontera de Estados Unidos, Tom Homan, aseguró hoy -en una entrevista en el programa 'State of the Union', de la cadena CNN- que la publicación de Trump fue "sacada de contexto".

Según Homan, el presidente se refería a que su Gobierno "va a entrar en guerra con los Estados Unidos, los inmigrantes ilegales y las amenazas a la".

El zar anticipó que el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago podría producirse esta misma semana, aunque no dio más detalles, puesto que se trata de "información sensible para las fuerzas del orden".

El pasado 11 de agosto, Trump tomó el control de la seguridad de Washington, por 30 días inicialmente, amparándose en una ley que permite intervenir la autoridad de la ciudad justificada en que existe una "emergencia" por la , pese a que las cifras de homicidios de la policía local son las más bajas de las últimas tres décadas.

El pasado jueves, la Guardia Nacional de Washington D. C. extendió su servicio para permanecer en la capital estadounidense de manera activa hasta el 30 de noviembre, en medio de una nueva demanda de la ciudadanía contra la Administración Trump por el que se inició en agosto.

El mandatario republicano planea extender la militarización a otras ciudades gobernadas por demócratas como Chicago, o Baltimore, al ignorar el rechazo de alcaldes y gobernadores de estas localidades.

