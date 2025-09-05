Más Información

Sheinbaum pidió a Rubio reconocer labor de migrantes mexicanos; inicia en Guanajuato gira para rendir cuentas

Megaoperativo en planta de Hyundai, parte de una investigación criminal; "no fue operación de inmigración", dice EU

Cuotas al IPAB alcanzan máximo histórico en 2024; esto son los bancos que más pagos hacen al instituto

Trump amenaza a la UE por multa a Google; considera "injusta" la sanción al gigante tecnológico

Equipo de seguridad de Alicia Bárcena se accidenta en la carretera México-Pachuca; hay un muerto

Sheinbaum destaca coordinación en seguridad con Guanajuato; política puede ir más allá de diferencias ideológicas, dice

Azucena Uresti: "Hay prioridades en la vida y las prioridades son políticas"; periodista destaca premura de FGR para atender denuncia de Noroña contra Alito

Sheinbaum dice que no está de acuerdo en que Saúl Monreal busque gubernatura de Zacatecas; "no voy a entrar en debate"

Taibo II pide a Morena investigación contra Adán Augusto por "La Barredora"; "explícate o renuncia", exige

Murió Victor Jiménez, el defensor y difusor de la obra de Juan Rulfo

Asesinan a director de seguridad pública de Cosolapa, Oaxaca; lo balean en restaurante de comida rápida en Veracruz

Policía Cibernética advierte sobre fraudes sentimentales; las “Novias Virtuales” pueden derivar en extorsión o robo de identidad, alertan

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que renombra al Pentágono como "Departamento de la Guerra". “Esto es algo en lo que hemos pensado mucho”, dijo Trump, y agregó: “Hemos estado hablando de ello durante meses”.

"Creo que es un nombre mucho más apropiado, sobre todo considerando la situación actual del mundo", dijo Trump. "Tenemos el mejor equipo del mundo".

Pete Hegseth, quien a partir de ahora será conocido como secretario de Guerra, señaló que desde que Estados Unidos cambió el nombre en 1947, "no hemos ganado una guerra importante desde entonces".

Hegseth dijo que la medida busca “restaurar el espíritu guerrero” y que el departamento luchará “con decisión” y no en “guerras interminables”.

Eso llevó a Trump a culpar a su actitud políticamente demasiado correcta y “consciente” en el pasado por la falta de mayor éxito militar de Estados Unidos.

