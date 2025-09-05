Más Información
Sheinbaum pidió a Rubio reconocer labor de migrantes mexicanos; inicia en Guanajuato gira para rendir cuentas
Megaoperativo en planta de Hyundai, parte de una investigación criminal; "no fue operación de inmigración", dice EU
Cuotas al IPAB alcanzan máximo histórico en 2024; esto son los bancos que más pagos hacen al instituto
Sheinbaum destaca coordinación en seguridad con Guanajuato; política puede ir más allá de diferencias ideológicas, dice
Azucena Uresti: "Hay prioridades en la vida y las prioridades son políticas"; periodista destaca premura de FGR para atender denuncia de Noroña contra Alito
Sheinbaum dice que no está de acuerdo en que Saúl Monreal busque gubernatura de Zacatecas; "no voy a entrar en debate"
Taibo II pide a Morena investigación contra Adán Augusto por "La Barredora"; "explícate o renuncia", exige
Asesinan a director de seguridad pública de Cosolapa, Oaxaca; lo balean en restaurante de comida rápida en Veracruz
El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que renombra al Pentágono como "Departamento de la Guerra". “Esto es algo en lo que hemos pensado mucho”, dijo Trump, y agregó: “Hemos estado hablando de ello durante meses”.
"Creo que es un nombre mucho más apropiado, sobre todo considerando la situación actual del mundo", dijo Trump. "Tenemos el mejor equipo del mundo".
Pete Hegseth, quien a partir de ahora será conocido como secretario de Guerra, señaló que desde que Estados Unidos cambió el nombre en 1947, "no hemos ganado una guerra importante desde entonces".
Hegseth dijo que la medida busca “restaurar el espíritu guerrero” y que el departamento luchará “con decisión” y no en “guerras interminables”.
Eso llevó a Trump a culpar a su actitud políticamente demasiado correcta y “consciente” en el pasado por la falta de mayor éxito militar de Estados Unidos.
Lee también Trump da por "perdidos" a India y Rusia tras su acercamiento a la "oscura" China; les desea un "próspero futuro juntos"