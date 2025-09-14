Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, llamó a Israel a ser "cuidadoso", tras su ataque contra líderes de Hamas en Catar, mientras estos dos países y poderosos aliados de Washington en Medio Oriente aumentan sus diferencias.

"Qatar ha sido un gran aliado. Israel y todos los demás, tenemos que ser cuidadosos. Cuando atacamos a personas, tenemos que ser cuidadosos", dijo el magnate republicano a reporteros sobre el bombardeo en la capital catarí.

Trump inicialmente reprendió a Israel por el ataque sin precedentes del martes en Doha, donde negociadores de Israel y el movimiento islamista palestino Hamas han estado tratando de poner fin a la guerra en Gaza.

El ataque llevó a que líderes árabes y musulmanes, incluido el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, manifestaran su solidaridad en Doha, donde el primer ministro de Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, instó al mundo a "dejar de usar dobles estándares" y responsabilizar a Israel.

El ataque de Israel mató a cinco miembros de Hamás y a un oficial de seguridad catarí.

Qatar alberga la base militar más grande de Estados Unidos en la región.

Al Thani dijo este domingo que "hay que tomar medidas verdaderas y tangibles a diferentes niveles para impedir más excesos porque, si no se frena, (Israel) no tendrá límite y nos encontraremos ante un ciclo de sangre y sabotaje".

El bombardeo "significa que Israel no entiende de líneas rojas y que continúa con la desestabilización de cualquier país del mundo", denunció el primer ministro catarí, que recordó que el ataque fue "a plena luz del día, en una zona residencial con viviendas, guarderías y misiones diplomáticas".

"Esta agresión solo se puede calificar como terrorismo de Estado", afirmó, y calificó al gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de "extremista", y al que acusó de "infringir por completo las leyes internacionales".

Aun así, aseguró que su país no cesará sus esfuerzos de mediación junto a Egipto y a Estados Unidos para detener la guerra en la Franja de Gaza.

"Las prácticas vandálicas y bestiales israelíes nunca nos desanimarán a continuar con los fieles esfuerzos junto con Egipto y Estados Unidos para detener esta guerra injusta", señaló

