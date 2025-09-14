Más Información

Detención de Gerardo Bermúdez, pieza clave para la localización y captura de su tío Hernán Bermúdez en Paraguay

Detienen en Michoacán al presunto responsable del choque entre autobús y tren en Atlacomulco que dejó 10 muertos

Se inunda, otra vez, la Línea A del Metro; activan servicio provisional

Lluvia intensa deja inundada Iztapalapa; autos quedan varados en la Calzada Ignacio Zaragoza

Serie del Rey: Los Diablos Rojos del México son bicampeones de la LMB; barrieron a los Charros de Jalisco

Banda presidencial de Sheinbaum para el Grito de Independencia: así fue confeccionada por mujeres militares

Cancelan mañaneras de Sheinbaum del 15 y 16 de septiembre por fiestas patrias

Sinaloa cancela festejos del Grito de Independencia; Rubén Rocha confirma solo acto cívico oficial

Noroña destaca acción de Emiliano González al salvar a un menor en accidente; "Para que sigan criticando", dice

Hermanos Gallagher triunfan en CDMX: Conciertos de Oasis dejan una derrama económica de hasta 54 mdd

No sólo en septiembre se puede hacer Patria, por Lázaro Azar

Los relatos visuales de Francisco Mata Rosas sobre el sismo del 85

Washington. El presidente estadounidense, , llamó a Israel a ser "cuidadoso", tras su ataque contra líderes de Hamas en Catar, mientras estos dos países y poderosos aliados de Washington en Medio Oriente aumentan sus diferencias.

" ha sido un gran aliado. Israel y todos los demás, tenemos que ser cuidadosos. Cuando atacamos a personas, tenemos que ser cuidadosos", dijo el magnate republicano a reporteros sobre el bombardeo en la capital catarí.

Trump inicialmente reprendió a Israel por el ataque sin precedentes del martes en Doha, donde negociadores de Israel y el movimiento islamista palestino Hamas han estado tratando de poner fin a la guerra en Gaza.

El ataque llevó a que líderes árabes y musulmanes, incluido el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, manifestaran su solidaridad en Doha, donde el primer ministro de Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, instó al mundo a "dejar de usar dobles estándares" y responsabilizar a Israel.

El ataque de Israel mató a cinco miembros de Hamás y a un oficial de seguridad catarí.

Qatar alberga la base militar más grande de Estados Unidos en la región.

Al Thani dijo este domingo que "hay que tomar medidas verdaderas y tangibles a diferentes niveles para impedir más excesos porque, si no se frena, (Israel) no tendrá límite y nos encontraremos ante un ciclo de sangre y sabotaje".

El bombardeo "significa que Israel no entiende de líneas rojas y que continúa con la desestabilización de cualquier país del mundo", denunció el primer ministro catarí, que recordó que el ataque fue "a plena luz del día, en una zona residencial con viviendas, guarderías y misiones diplomáticas".

"Esta agresión solo se puede calificar como terrorismo de Estado", afirmó, y calificó al gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de "extremista", y al que acusó de "infringir por completo las leyes internacionales".

Aun así, aseguró que su país no cesará sus esfuerzos de mediación junto a Egipto y a Estados Unidos para detener la guerra en la Franja de Gaza.

"Las prácticas vandálicas y bestiales israelíes nunca nos desanimarán a continuar con los fieles esfuerzos junto con Egipto y Estados Unidos para detener esta guerra injusta", señaló

