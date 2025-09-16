El presidente estadounidense, Donald Trump, aterrizó la noche del martes, a las 21:07 locales en el aeropuerto londinense de Stansted, en su segunda visita oficial al Reino Unido, que se alargará hasta el jueves, invitado del rey Carlos III.

Trump, que fue recibido al bajar del avión por la ministra británica de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, expresó en Washington, antes de partir, su alegría por el "gran honor" que representa esta segunda visita, algo inédito para un presidente estadounidense.

Trump será recibido por el monarca británico en el castillo de Windsor, en cuyos alrededores existe una gran presencia policial, ante los actos previstos el miércoles para agasajar al presidente y la primera dama, Melania.

Decenas de personas, convocadas por la coalición 'Stop Trump', se concentraron en las inmediaciones del castillo y gritaron consignas como "Fuera Trump" o "Trump vete a casa", mientras portaban pancartas.

Este grupo, que ya organizó protestas en la visita del presidente a Escocia este verano, ha convocado otra gran manifestación para el miércoles en Londres, en el entorno del Parlamento británico.

Antes de la protesta, convocada por la coalición 'Stop Trump', dos hombres fueron detenidos por violar las restricciones del espacio aéreo al hacer volar drones.

Antes de su partida al Reino Unido, Trump calificó al rey desde Washington como su "amigo" y un "elegante caballero".

"Mi relación con el Reino Unido es muy buena, y Carlos, como saben, quien ahora es rey, es mi amigo, y es la primera vez que alguien recibe este homenaje dos veces. Es un gran honor", declaró.

Trump se mostró particularmente emocionado por el hecho de ser recibido esta vez en Windsor. "Se supone que es asombroso", dijo y agregó: "Va a ser muy emocionante". En su anterior visita, en 2019, durante su primer mandato, fue recibido en el Palacio de Buckingham.

"No quiero decir que uno sea mejor que el otro, pero dicen que el Castillo de Windsor es lo máximo”, comentó Trump.

El jueves, Trump se reunirá con el primer ministro británico, Keir Starmer en Chequers, la residencia campestre del primer ministro, a 70 km de Londres, con la idea de mantener al estadounidense lejos de las protestas previstas en Londres. En la agenda del encuentro figuran temas como acuerdos comerciales, aranceles, y los conflictos en Ucrania y Gaza.

Ambos tienen previsto firmar acuerdos por unos 13 mil 600 millones de dólares, incluido uno para acelerar nuevos proyectos nucleares, así como lo que en círculos económicos británicos calificaron de "una alianza tecnológica líder a nivel mundial".

Starmer afirmó el lunes que aspira a construir "una edad de oro de la energía nuclear" junto a Estados Unidos.

