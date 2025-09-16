Más Información

Tyler Robinson fue acusado formalmente de homicidio agravado, disparo de arma de fuego con resultado de lesiones corporales graves, obstrucción a la justicia, manipulación de testigos y comisión de un delito violento en presencia de un menor, por el asesinato del influencer de derecha . La fiscalía dijo que pedirá la .

"El asesinato de Charlie Kirk es una tragedia estadounidense", declaró Jeff Gray, fiscal del condado de , en una rueda de prensa celebrada por la tarde.

"Charlie Kirk fue asesinado mientras ejercía uno de nuestros derechos estadounidenses más sagrados y preciados, la base de nuestra república democrática, el libre intercambio de ideas y la búsqueda de la verdad, el entendimiento y una unión más perfecta", añadió.

Robinson, de 22 años, responderá por siete cargos relacionados con el crimen ocurrido el 10 de septiembre, detalló Gray.

Afirmó que presentará una notificación de intención de solicitar la pena de muerte. Robinson permanece detenido sin fianza.

Según las autoridades, el sospechoso , de 22 años, utilizó un rifle con mira telescópica para matar a Kirk de un solo tiro en el cuello desde un tejado. Fue arrestado después de 33 horas de persecución.

Robinson fue entregado a la Justicia por su padre, pero desde entonces no ha cooperado con las autoridades.

Un memorial para honrar a Charlie Kirk, en Phoenix, Arizona. Foto: Charly Triballeau / AFP
Un memorial para honrar a Charlie Kirk, en Phoenix, Arizona. Foto: Charly Triballeau / AFP

Perseguirán "movimiento terrorista doméstico" en el caso Kirk

El director del FBI, Kash Patel, duramente criticado por el manejo de este caso, señaló que la pareja de Robinson, una persona que describió como transgénero, sí está cooperando. Hasta el momento, no se ha informado del movil del crimen.

Kirk, casado con Erika Kirk y padre de dos niños, utilizaba habitualmente TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus puntos de vista conservadores, incluidas duras críticas al movimiento por los derechos transgénero.

También difundía fragmentos de sus interacciones en debates durante sus numerosos eventos universitarios.

La Casa Blanca dijo el lunes que perseguirá un supuesto "movimiento terrorista doméstico" de izquierda tras el asesinato del influencer, lo que despertó preocupaciones de que pueda ser utilizado para silenciar a opositores políticos.

mcc

