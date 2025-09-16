El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que pospone la prohibición de la red social TikTok en ese país hasta el 16 de diciembre, la cuarta vez que aplaza la medida mientras continúan las negociaciones con China.

El anuncio se hizo después de que Trump dijera a periodistas que Estados Unidos y China habían llegado a un acuerdo sobre la propiedad de TikTok en Estados Unidos. La casa matriz de TikTok es la china Bytedance.

