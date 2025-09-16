Nueva York.- El eventual acuerdo entre Estados Unidos y China mantendrá el papel de la compañía Oracle para la gestión de la nube e incluirá a nuevos inversores dentro de ByteDance, la matriz de la popular plataforma, según el portal económico CNBC.

La cadena señala que el acuerdo podría cerrarse en un plazo de entre 30 y 45 días.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, se mostró optimista sobre el acuerdo bilateral: en unas declaraciones al programa Squawk Box de la misma cadena, dijo que las conversaciones previas de EU con China "han ido siendo cada vez más productivas": Siento que el acuerdo con China es ahora posible", indicó.

Para el próximo viernes está prevista una llamada telefónica entre los presidentes de EU, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, donde se prevé que se cierren algunos nuevos detalles.

Lee también The New York Times denuncia tentativa de "amordazar el periodismo independiente", tras demanda millonaria de Trump

Según el gobierno de Washington, el acuerdo tentativo permitirá que la filial de TikTok en EU, con unos 150 millones de usuarios activos de los 1 mil 500 millones que tiene la popular plataforma de vídeos cortos en todo el mundo, sea de propiedad estadounidense.

Trump amenazaba con vetar TikTok y había establecido de plazo hasta este miércoles, 17 de septiembre, para que la matriz china de la aplicación (ByteDance) vendiera la filial de la red social en EU, ya que no veía con buenos ojos que el gobierno de Beijing pudiera tener acceso a datos de millones de ciudadanos estadounidenses.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc