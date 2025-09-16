Más Información

EU ofrece recompensa de 5 mdd por Juan José Ponce Félix, "El Ruso", del Cártel de Sinaloa

Sheinbaum hace historia como la primera mujer en dar el Grito de Independencia; lanza 22 arengas ante un Zócalo repleto

AMLO y Sheinbaum con ayuda de Morena destruyeron “por completo” la democracia mexicana, afirma Zedillo en medio español

Muere el actor Robert Redford a los 89 años

Embajada de Canadá confirma encuentro de primer ministro Carney con Sheinbaum

Salinas da su propio Grito de Independencia, con estandarte incluido: "vida, propiedad y libertad”

Hernán Bermúdez, bajo la lupa de EU por huachicol

Autoridades investigan video de Natanael Cano en supuesta fiesta privada dentro del Cereso 1 de Hermosillo

Morena, con poca productividad en la 66 Legislatura

Acuden al Zócalo 280 mil personas a celebrar el primer grito de Sheinbaum, reporta la Secretaría de Gobierno de CDMX

EU exige a México acciones más agresivas contra cárteles de la droga en 2026

Nueva York.- El eventual acuerdo entre Estados Unidos y mantendrá el papel de la compañía Oracle para la gestión de la nube e incluirá a nuevos inversores dentro de ByteDance, la matriz de la popular plataforma, según el portal económico CNBC.

La cadena señala que el acuerdo podría cerrarse en un plazo de entre 30 y 45 días.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, se mostró optimista sobre el acuerdo bilateral: en unas declaraciones al programa Squawk Box de la misma cadena, dijo que las conversaciones previas de EU con China "han ido siendo cada vez más productivas": Siento que el acuerdo con China es ahora posible", indicó.

Para el próximo viernes está prevista una llamada telefónica entre los presidentes de EU, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, donde se prevé que se cierren algunos nuevos detalles.

Según el gobierno de Washington, el acuerdo tentativo permitirá que la filial de TikTok en EU, con unos 150 millones de usuarios activos de los 1 mil 500 millones que tiene la popular plataforma de vídeos cortos en todo el mundo, sea de propiedad estadounidense.

Trump amenazaba con vetar TikTok y había establecido de plazo hasta este miércoles, 17 de septiembre, para que la matriz china de la aplicación (ByteDance) vendiera la filial de la red social en EU, ya que no veía con buenos ojos que el gobierno de Beijing pudiera tener acceso a datos de millones de ciudadanos estadounidenses.

