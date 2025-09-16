Miami. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se solidarizó con el diario The New York Times tras la demanda por difamación que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó contra el medio y cuatro de sus reporteros, en un acto que calificó como "ataque a la libertad de prensa".

"Esta acción no busca justicia, sino utilizar los tribunales como arma política para intimidar y castigar a la prensa crítica. Se trata de un ataque directo contra la libertad de prensa", dijo en un comunicado el director ejecutivo de la SIP, José Roberto Dutriz.

"Demandas de esta naturaleza amenazan con desalentar el periodismo independiente y contravienen principios fundamentales consagrados por la Primera Enmienda", agregó.

El organismo, con sede en Miami, recordó que la jurisprudencia estadounidense ha establecido un estándar elevado para probar difamación contra figuras públicas, y señaló casos anteriores en los que Trump presentó acciones legales contra otros medios.

La demanda contra The New York Times y cuatro de sus reporteros, además de contra la editorial Penguin Random House, fue presentada este martes en una corte del estado de Florida y reclama una compensación de 15 mil millones de dólares.

Según Trump, los reporteros y el medio publicaron tres artículos difamatorios contra él, mientras que la editorial publicó un libro -escrito por dos de los periodistas demandados- en el que se menciona que "Trump recibió dinero de su padre a través de esquemas fraudulentos de evasión fiscal".

The New York Times y la editorial negaron en dos misivas incluidas en la demanda haber incurrido en una difamación contra el presidente.

El mandatario ya demandó anteriormente al The New York Times por unos artículos sobre sus finanzas e impuestos que el periódico publicó en 2018, basados en parte en documentos confidenciales. Sin embargo, el juez rechazó su petición y ordenó a Trump pagar 400 mil dólares al diario y a tres de sus reporteros por los gastos legales incurridos.

