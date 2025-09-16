Más Información

"No encontró lugar ni abrigo", dice la Marina sobre huachicol fiscal; pusimos ante la Ley “actos reprobables”, destaca Almirante Morales Ángeles

Desfile militar 16 de septiembre: Crónica del primer desfile encabezado por una Presidenta

Primer desfile de Claudia Sheinbaum: ninguna injerencia es posible en nuestra patria, asegura

EU ofrece recompensa de 5 mdd por Juan José Ponce Félix, "El Ruso", del Cártel de Sinaloa

Adiós a Robert Redford: Demi Moore, Leonardo DiCaprio y otras figuras destacan su legado en Hollywood

Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, felicita a México por aniversario de la Independencia

Desfile militar 16 de septiembre: Ejército llama a la unidad nacional para desterrar a la delincuencia y la violencia

Sheinbaum hace historia como la primera mujer en dar el Grito de Independencia; lanza 22 arengas ante un Zócalo repleto

AMLO y Sheinbaum con ayuda de Morena destruyeron “por completo” la democracia mexicana, afirma Zedillo en medio español

Salinas da su propio Grito de Independencia, con estandarte incluido: "vida, propiedad y libertad”

Aumentan a 17 los fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

CDMX amanece tranquila y sin olor a pólvora tras los festejos patrios

Miami. La (SIP) se solidarizó con el diario tras la demanda por difamación que el presidente de Estados Unidos, , presentó contra el medio y cuatro de sus reporteros, en un acto que calificó como "ataque a la libertad de prensa".

"Esta acción no busca justicia, sino utilizar los tribunales como arma política para intimidar y castigar a la prensa crítica. Se trata de uncontra la ", dijo en un comunicado el director ejecutivo de la SIP, José Roberto Dutriz.

"Demandas de esta naturaleza amenazan con desalentar el y contravienen principios fundamentales consagrados por la Primera Enmienda", agregó.

El organismo, con sede en , recordó que la jurisprudencia estadounidense ha establecido un estándar elevado para probar contra figuras públicas, y señaló casos anteriores en los que Trump presentó acciones legales contra otros medios.

La demanda contra The New York Times y cuatro de sus reporteros, además de contra la editorial Penguin Random House, fue presentada este martes en una corte del estado de Florida y reclama una compensación de 15 mil millones de dólares.

Según Trump, los reporteros y el medio publicaron tres artículos difamatorios contra él, mientras que la editorial publicó un libro -escrito por dos de los periodistas demandados- en el que se menciona que "Trump recibió dinero de su padre a través de esquemas fraudulentos de".

The New York Times y la editorial negaron en dos misivas incluidas en la demanda haber incurrido en una difamación contra el presidente.

El mandatario ya demandó anteriormente al The New York Times por unos artículos sobre sus finanzas e impuestos que el periódico publicó en 2018, basados en parte en documentos confidenciales. Sin embargo, el juez rechazó su petición y ordenó a Trump pagar 400 mil dólares al diario y a tres de sus reporteros por los incurridos.

