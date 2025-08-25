La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), anunció esta mañana la lista de los ganadores a los Premios de Excelencia Periodística 2025. EL UNIVERSAL se encuentra entre los galardonados.

Estos reconocimientos destacan la diversidad y el rigor del mejor periodismo de las Américas y España. El Gran Diario de México, ganó el premio Cobertura Noticiosa de Actualidad, por el reportaje Corredor Interoceánico: una historia de imposición, despojo y violencia.

El trabajo aborda la construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la alternativa mexicana al Canal de Panamá. A pesar de ser una promesa de desarrollo económico, el proyecto aumentó la especulación inmobiliaria, violencia, amenazas, despojo, lesiones y extorsión.

La SIP destacó que el premio se otorgó “por cuestionar, mediante una cobertura multiplataforma, variedad de fuentes, recursos y técnicas periodísticas, el proyecto de construcción en México de un Corredor Interoceánico, resaltando las afectaciones medioambientales, humanas y la respuesta de rechazo de las comunidades”.

El equipo de periodistas detrás de este trabajo está integrado por: Alejandra Crail, Silber Meza, Valente Rosas, Diego Prado, Omar T. Bobadilla, Irving Morales y Antonio Mundaca.

En la categoría concursaron también la Revista Concolón (Panamá), con el trabajo “Los heridos, ciegos y muertos del estallido social en Panamá”, y La Nación (Argentina) con “Nadie busca a mi hijo”.

Este no es el primer reconocimiento que recibe EL UNIVERSAL por parte de la SIP. En 2024, ganó por el trabajo "NarcoFiles: ¿El nuevo orden criminal? Todo lo que necesitas saber", y en 2023 por una investigación sobre la producción de fentanilo en México y por la caricatura "El peligroso camino del migrante".

¿Qué son los Premios a la Excelencia Periodística?

La Sociedad Interamericana de Prensa anunció a los ganadores de 12 categorías, junto con 24 menciones honoríficas.

Los ejes temáticos de esta edición abarcaron temas desde la denuncia del tráfico de personas en el Caribe, hasta la resiliencia de comunidades indígenas frente a la crisis climática en Canadá, pasando por investigaciones sobre corrupción, crimen organizado y migración forzada.

“Una tendencia creciente es el uso de narrativas innovadoras, que combinan periodismo de datos y formatos multimedia para conectar con las audiencias a un nivel más profundo y mostrando un lado más humano de las historias. Los ganadores reflejan también la fortaleza de los medios digitales y la creciente colaboración transnacional en proyectos periodísticos”, declaró María Lorente, presidenta de la Comisión de Premios de la SIP.

¿Cuándo será la premiación?

La ceremonia oficial de entrega se realizará durante la 81ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, del 16 al 19 de octubre, en Punta Cana, República Dominicana.

Los premios consisten en un diploma de reconocimiento y, en la mayoría de los casos, una remuneración de 2 mil dólares.