Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, felicita a México por aniversario de la Independencia

El secretario estadounidense de Estado, , felicitó al pueblo mexicano por el aniversario 215 de la y destacó que ambos países comparten “una de las relaciones comerciales más grandes del mundo”.

“Estados Unidos y comparten una relación vital, moldeada por la geografía, la historia y los lazos perdurables entre nuestros pueblos”, señaló Rubio en un comunicado.

“Nuestra asociación impulsa una de las relaciones comerciales más grandes del mundo, fomenta la prosperidad a ambos lados de la frontera y fortalece la seguridad regional”, añadió.

“Trabajando juntos como socios soberanos, estamos enfrentando desafíos comunes, incluyendo el combate al crimen transnacional, la seguridad de nuestra frontera y la detención de la migración ilegal”, dijo.

“Nos unimos al pueblo mexicano para conmemorar esta ocasión y reafirmamos nuestro compromiso de construir una asociación aún más sólida en los años venideros”, concluyó el secretario de Estado de EU.

Se trata del primer festejo de Independencia de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien recibió el 3 de septiembre a Rubio, con quien acordó un programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley, basado en cuatro ejes: reciprocidad; respeto a la soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada, así como confianza mutua.

La visita de Rubio a México se produjo en medio de las tensiones por las exigencias del presidente Donald Trump a los países de América para que fortalezcan la lucha contra el narco.

El lunes, el Departamento de Estado volvió a incluir a México en la lista de grandes productores de droga, y advirtió que “durante el próximo año, Estados Unidos espera ver esfuerzos adicionales y agresivos por parte de México para responsabilizar a los líderes de los cárteles y desarticular las redes ilícitas dedicadas a la producción y el tráfico de drogas”.

A México, señaló el comunicado, “le queda mucho por hacer para acabar con los , junto a sus laboratorios de drogas, las cadenas de suministro de precursores químicos y las finanzas ilícitas”.

