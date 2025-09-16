Juchitán, Oax.– Al encabezar su primera ceremonia del Grito de Independencia como presidente municipal de Asunción Ixtaltepec, el edil Oswaldo Chiñas Cruz (MORENA), se equivocó y lanzó vítores a “Miguel Allende”, como nuevo héroe de la patria.

Mientras que, en Salina Cruz, el alcalde Daniel Méndez Sosa, visiblemente emocionado, se le quebró la voz y provocó rechiflas de los asistentes que llenaron la plaza, según informaron colonos que compartieron en redes sociales.

¡LE GANA LA EMOCIÓN!



🫢 Edil de Ixtaltepec se equivoca en el Grito de Independencia y crea un nuevo "héroe nacional" 🇲🇽https://t.co/tPWIYZEWzV pic.twitter.com/Vff0pYFNvY — El Universal Oaxaca (@ElUniversalOax) September 16, 2025

Por otro lado, docentes de San Mateo del Mar, informaron que el presidente municipal, Raúl Rangel, no desfiló con la comunidad escolar en el aniversario de la Independencia de México. En las fotografías, se observa que el desfile es presidido por las autoridades educativas.

En tanto que el presidente de Asunción Ixtaltepec, Oswaldo Chiñas Cruz, inició su arenga llamando a ixtaltepecanas e ixtaltepecanos a lanzar vivas a la independencia la patria, a los héroes que nos dieron patria.

Lee también VIDEO "Viva Josefa María Morelos y Pavón"; edil de Ciudad Madero, Tamaulipas, se equivoca en arenga del Grito de Independencia

Tras lanzar vivas a “Hidalgo”, el edil pidió vítores para Miguel Allende, confundiendo quizá con Ignacio Allende o Miguel Hidalgo. Después de la ceremonia, inició el baile, en medio de gritos de Viva Miguel Allende, en señal de burla.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr