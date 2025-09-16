Más Información
Juchitán, Oax.– Al encabezar su primera ceremonia del Grito de Independencia como presidente municipal de Asunción Ixtaltepec, el edil Oswaldo Chiñas Cruz (MORENA), se equivocó y lanzó vítores a “Miguel Allende”, como nuevo héroe de la patria.
Mientras que, en Salina Cruz, el alcalde Daniel Méndez Sosa, visiblemente emocionado, se le quebró la voz y provocó rechiflas de los asistentes que llenaron la plaza, según informaron colonos que compartieron en redes sociales.
Por otro lado, docentes de San Mateo del Mar, informaron que el presidente municipal, Raúl Rangel, no desfiló con la comunidad escolar en el aniversario de la Independencia de México. En las fotografías, se observa que el desfile es presidido por las autoridades educativas.
En tanto que el presidente de Asunción Ixtaltepec, Oswaldo Chiñas Cruz, inició su arenga llamando a ixtaltepecanas e ixtaltepecanos a lanzar vivas a la independencia la patria, a los héroes que nos dieron patria.
Tras lanzar vivas a “Hidalgo”, el edil pidió vítores para Miguel Allende, confundiendo quizá con Ignacio Allende o Miguel Hidalgo. Después de la ceremonia, inició el baile, en medio de gritos de Viva Miguel Allende, en señal de burla.
