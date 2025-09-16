Más Información

Ahora, Roberto Sandoval, exgobernador priista de Nayarit, es vinculado a proceso por lavado de dinero

"No encontró lugar ni abrigo", dice la Marina sobre huachicol fiscal; pusimos ante la Ley “actos reprobables”, destaca Almirante Morales Ángeles

Desfile militar 16 de septiembre: Crónica del primer desfile encabezado por una Presidenta

México, Estados Unidos y Canadá lanzan consulta previa a la revisión del T-MEC en 2026

Adiós a Robert Redford: Demi Moore, Leonardo DiCaprio y otras figuras destacan su legado en Hollywood

Líderes internacionales felicitan a México con Sheinbaum como primera presidenta en dar el Grito de Independencia

Juchitán, Oax.– Al encabezar su primera ceremonia del como presidente municipal de Asunción Ixtaltepec, el edil Oswaldo Chiñas Cruz (MORENA), se equivocó y lanzó vítores a “Miguel Allende”, como nuevo héroe de la patria.

Mientras que, en Salina Cruz, el alcalde Daniel Méndez Sosa, visiblemente emocionado, se le quebró la voz y provocó rechiflas de los asistentes que llenaron la plaza, según informaron colonos que compartieron en redes sociales.

Por otro lado, docentes de San Mateo del Mar, informaron que el presidente municipal, Raúl Rangel, no desfiló con la comunidad escolar en el aniversario de la Independencia de México. En las fotografías, se observa que el desfile es presidido por las .

En tanto que el presidente de Asunción Ixtaltepec, Oswaldo Chiñas Cruz, inició su arenga llamando a ixtaltepecanas e ixtaltepecanos a lanzar vivas a la independencia la patria, a los héroes que nos dieron patria.

Tras lanzar vivas a “Hidalgo”, el edil pidió vítores para Miguel Allende, confundiendo quizá con Ignacio Allende o . Después de la ceremonia, inició el baile, en medio de gritos de Viva Miguel Allende, en señal de burla.

