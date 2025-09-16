En un ambiente festivo y con una explanada repleta, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, dio el Grito de Independencia para celebrar las fiestas patrias y la libertad.

Tabe lanzó su arenga en la que recordó a los héroes que nos dieron patria, y libertad y clamó por la unidad nacional, la libertad y la democracia.

“¡Mexicanas!, ¡Mexicanos!, ¡Miguelhidalguenses!, ¡Viva la Independencia Nacional!, ¡Viva la Libertad!, ¡Vivan los Héroes que nos dieron Patria y Libertad!, ¡Viva Hidalgo!, ¡Viva Morelos!, ¡Viva Guerrero!, ¡Viva la Corregidora!, ¡Viva Leona Vicario!, ¡Viva Aldama!, ¡Viva la Democracia!, ¡Viva la Unidad del Pueblo de México!, ¡Viva la Libertad de expresión!, ¡Viva la Alcaldía Miguel Hidalgo!, ¡Viva la Libertad!, ¡Viva la Libertad!, ¡Viva México!, ¡Viva México!, ¡Viva México” dijo.

En la celebración del 215 Aniversario de la Independencia de México se guardó un minuto de silencio por las personas afectadas en la tragedia del Puente de la Concordia en Iztapalapa. Posteriormente, en la ceremonia cívica, el alcalde Mauricio Tabe, recibió el lábaro patrio de la escolta conformada por niñas y niños de la escuela primaria ‘Sabino Rodríguez’ y la banda de guerra de ese plantel y la del Colegio Salesiano.

Desde las 16:30 horas dio inicio la tradicional verbena popular, en la que hubo antojitos mexicanos y la comida típica de esta temporada. En el escenario principal, denominado ‘Libertad’, arrancaba la presentación del Ballet Folclórico Itlatiu Neta Mario y el Mariachi Juvenil Tecalitlán

Conforme se adentraba la tarde, la Orquesta Contraste y la Sonora Dinamita encendieron los ánimos y prepararon el ambiente previo al Grito de Independencia.

Los miguelhidalguenses gozaron del variado espectáculo para esperar el tradicional grito del alcalde Tabe, deleitarse con los fuegos artificiales que iluminaron el cielo de Miguel Hidalgo y disfrutar del show estelar de María León y Yahir, quienes interpretaron lo mejor de su repertorio.

Cabe destacar que la Comisión en Seguridad Ciudadana, a través de Blindar MH, junto con Protección Civil en esta demarcación reportaron saldo blanco durante estas festividades.

pjm