La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, salió al balcón de la demarcación para dar el Grito de Independencia por su 215 Aniversario, y pidió la muerte de la impunidad y el mal gobierno.

“¡Mueran los vicios corruptos y la doble moral que golpea a nuestro pueblo! ¡Muera la impunidad y el mal gobierno!”, exclamó ante miles de personas.

También gritó por las madres buscadoras y las libertades de las mujeres. “¡Vivan las madres buscadoras! ¡Vivan los derechos y libertades de las mujeres! ¡Vivan quienes defendemos la verdad, la justicia y la libertad!”.

En punto de las 22:50 horas, la edil recibió lábaro patrio de manos de una escolta femenina integrada por jóvenes estudiantes que dieron solemnidad al protocolo.

Tras el grito, un espectáculo de pirotecnia pintó el cielo con los colores patrios y abrió paso a la presentación estelar de la Banda El Recodo, que convirtió la noche en una fiesta llena de tradición, memoria y alegría en el corazón de la capital.

