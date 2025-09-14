Para garantizar la seguridad de los asistentes en el Grito de Independencia de la alcaldía Cuauhtémoc, donde se presentará la Banda El Recodo, la demarcación informó que implementará una serie de medidas de seguridad.

En un comunicado señaló que habrá revisión de mochilas y bolsas al ingreso, además de que estará prohibido el acceso con bebidas alcohólicas, armas de fuego, objetos punzocortantes, cohetes, termos y aerosoles.

Así como cascos palos de bandera, paraguas y selfie sticks.

Objetos prohibidos durante celebraciones del 15 de septiembre en la alcaldía Cuauhtémoc (14/09/2025). Foto: X @AlcCuauhtemocMx

Lee también Proponen crear memorial para víctimas de explosión de pipa de gas en Iztapalapa

¿Cuáles serán los cortes viales?

La alcaldía también informó que se aplicarán cortes viales en la colonia Buenavista:

Buenavista, de México-Tenochtitlán a Mina

Jesús García, de Mina a Carlos J. Meneses

Luis Donaldo Colosio, de Insurgentes Norte a Juan Aldama

Juan Aldama, de Carlos J. Meneses a Mina.

Reiteró la invitación a "vivir esta gran noche mexicana en la explanada de la demarcación, en un evento 100% familiar, gratuito y seguro, que honra las tradiciones mexicanas en el corazón de la capital".

La demarcación anunció que espectáculo será encabezado por la Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, “La Madre de todas las Bandas”, con más de ocho décadas de historia, giras por todo el mundo y un repertorio que "forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones".

Mapa de vialidades cerradas por celebraciones del 15 de septiembre en la alcaldía Cuauhtémoc (14/09/2025). Foto: X @AlcCuauhtemocMx

Lee también Crónica: Puesto de trabajo de Alicia en la Ruta 71, testigo de la explosión de pipa y su valentía

Agregó que al elenco se suman Julio Preciado acompañado de la agrupación Perla del Pacífico, el concepto juvenil Chicos N5 y el inconfundible estilo de Sonido Cóndor, además del orgullo local Sonido Caribeans, originario de la colonia Guerrero, que representará el talento de casa en esta celebración.

Previo a los conciertos, de 16:00 a 18:00 horas, se llevará a cabo una verbena y feria gratuita organizada por el gobierno local.

"Van a poder pasear, comer, divertirse… sin gastar un solo peso. Va a estar buenísimo, porque de eso se trata, de celebrar juntos, de disfrutar lo que estamos construyendo en la Cuauhtémoc, el mejor gobierno que ha tenido la alcaldía”, expresó la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov