El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, solicitó al Gobierno de la Ciudad de México darle a las alcaldías recursos adicionales para hacerle frente al Mundial de Futbol de 2026.

En rueda de prensa, el edil detalló que el Gobierno local tendría derecho a más recursos federales por ser sede mundialista; además, los impuestos locales también se incrementarán, por lo que este excedente debe repartirse en las demarcaciones territoriales en las que habrá más demanda de servicios.

Dijo que sería muy injusto que los recursos excedentes que habría por el Mundial no se repartan a las demarcaciones. Por ello, propuso que se forme un fondo mundialista por alcaldía, pues algunas tendrían más demanda que otras.

“Imagínate, van a tener más recursos y que luego nos vengan a decir que no, que nos toca parejito el incremento, pues va a ser muy injusto, porque el impacto negativo de toda la demanda de servicios e inversión va a ser en los polos turísticos de la Ciudad de México”, indicó Tabe.

Y añadió: “No es egoísmo, no es ningún rollo de esos para que luego no empiecen con que queremos quitarle a Milpa Alta, Xochimilco, Iztapalapa o Tláhuac, no queremos quitarle a ninguna alcaldía, queremos que haya incremento para todas y que los recursos adicionales que se van a generar por el aumento del consumo se apliquen en las alcaldías donde habrá mayor demanda de servicio, por ejemplo, Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo o Xochimilco, estoy pensando en esas, claro que puede haber otras”.

Señaló que esperará 15 días para tener certeza de que el Gobierno local tendrá recursos extras por el Mundial, para presentar un plan con una expectativa presupuestal requerida para satisfacer la demanda de servicios.