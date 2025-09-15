La madrugada de este lunes, un fuerte accidente automovilístico movilizó a los cuerpos de emergencia en la colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo, donde dos personas resultaron lesionadas y el conductor fue detenido por presuntamente manejar en estado de ebriedad.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, policías auxiliares y sectoriales acudieron al cruce de las avenidas Parque Lira y Observatorio tras recibir el reporte de un percance vial.

En el sitio localizaron un automóvil rojo sobre el camellón, mismo que se impactó contra un muro de contención. Dentro del vehículo permanecían atrapados un hombre y una mujer, de 26 y 30 años respectivamente.

Los uniformados coordinaron la llegada de equipos de rescate, quienes lograron liberar a los lesionados. Posteriormente, paramédicos de Protección Civil y de la Cruz Roja Mexicana brindaron los primeros auxilios y trasladaron a ambas personas a un hospital. El diagnóstico preliminar refiere que la mujer sufrió una contusión en el tórax, mientras que el hombre presentó traumatismo craneoencefálico.

Durante la intervención, los elementos de la SSC detectaron que el conductor, de 27 años, presentaba aliento alcohólico, por lo que fue asegurado y notificado de sus derechos. Posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal en las próximas horas.

El vehículo siniestrado fue trasladado a un depósito vehicular como parte de las diligencias correspondientes.

