Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, buscaba instalar grupo criminal en Paraguay, revelan

Sube a 14 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Recaudación por combustibles cae 29 mil 300 mdp con marinos en Aduanas

Detención de Gerardo Bermúdez, pieza clave para la localización y captura de su tío Hernán Bermúdez en Paraguay

Mexicanos en EU cancelan fiestas patrias

Aseguran en Mazatlán 1.5 toneladas de metanfetaminas a "La Chapiza", ocultas en doble fondo de tractocamión

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México actualizó el estatus de los afectados por la explosión de una en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, y confirmó que la cifra de fallecidos por la tragedia aumentó a 14 personas.

Al corte de las 10:00 de la mañana de este lunes 15 de septiembre se reportó que 40 personas continúan internadas en diferentes hospitales de la capital, mientras que 30 personas ya fueron dadas de alta.

En la lista se incluyeron los nombres de las 14 personas fallecidas, entre ellas la señora, de 49 años, quien falleció el pasado viernes 12 de septiembre, luego de presentar quemaduras en más del 90% de su cuerpo, tras proteger a su nieta de dos años durante la explosión.

Asimismo, se incluyen los nombres de Armando Antillón Chávez, de 45 años; Daniela Barragán, de 19 años; Misael Cano Rodríguez, de 39 años; Irving Uriel Carrillo Reyes, de 20 años; Carlos Iván Contreras Salinas, de 29 años; Juan Carlos Bonilla Sánchez, de 40 años; Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, de 57 años; Eduardo Noe García Morales; José Gabriel Hernández Mendez de 17 años; Juan Antonio Hernández Betancourt; Jorge Islas Flores; Carlos Sánchez Blas, de 15 años; y Jesús José Tovar García de 40 años.

