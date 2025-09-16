El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicia este martes su segunda visita de Estado al Reino Unido, con una agenda dominada por el comercio y los conflictos de Gaza y Ucrania.

El dirigente de 79 años es el primer presidente estadounidense en realizar dos viajes oficiales al Reino Unido, país que ya visitó en 2019 durante su primer mandato. Como en aquella ocasión, le esperan manifestaciones.

Trump se mantendrá alejado de multitudes y permanecerá fuera de Londres, donde hay convocada el miércoles una concentración en contra del mandatario republicano.

También se esperan protestas en Windsor, a menos de 40 km de la capital, donde Trump pasará la mayor parte del tiempo de su visita, prevista hasta el jueves.

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, no es un aliado natural del derechista Trump, pero ha tratado de ganárselo desde que el multimillonario regresó a la Casa Blanca en enero.

Trump se reunirá con Starmer

Trump se reunirá con Starmer el jueves en Chequers, la residencia campestre del primer ministro, a 70 km de Londres. En la agenda del encuentro figuran temas como acuerdos comerciales, aranceles, y los conflictos en Ucrania y Gaza.

Ambos tienen previsto firmar acuerdos por unos 13 mil 600 millones de dólares, incluido uno para acelerar nuevos proyectos nucleares, así como lo que en círculos económicos británicos calificaron de "una alianza tecnológica líder a nivel mundial".

Starmer afirmó el lunes que aspira a construir "una edad de oro de la energía nuclear" junto a Estados Unidos.

Justo antes de tomar el avión hacia Londres, Trump indicó que uno de los objetivos de su viaje es "afinar" el acuerdo comercial concluido con Reino Unido.

Google invertirá 6 mil 800 mdd en Reino Unido

Antes del viaje, Google anunció que invertirá casi 6 mil 800 millones de dólares en Reino Unido en los próximos dos años.

Según Evie Aspinall, directora del grupo de expertos British Foreign Policy Group, la visita es buena tanto para Trump como para Starmer.

"Para Trump es una oportunidad de disfrutar de la pompa ceremonial, que tanto le gusta, y para Starmer, de desviar la atención del descontento interno y centrar el foco en asuntos internacionales donde tiene mayores logros", explicó a la AFP.

Trump y su esposa Melania llegarán a Reino Unido la noche del martes y se alojarán en el castillo de Windsor, una de las residencias oficiales de la monarquía británica.

La pareja será agasajada el miércoles en Windsor por los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, y los reyes, Carlos III y Camila, a la que una sinusitis impidió asistir el martes al funeral de la duquesa de Kent.

Melania Trump tendrá su propio programa el jueves, cuando su marido se reúna con el primer ministro británico.

La primera dama estadounidense irá a admirar la casa de muñecas de la Reina Mary en Windsor, junto a Camila, y participará en un evento educativo con la princesa Catalina.

Visita de Trump a Reino Unido en medio de la polémica por el caso Epstein

La visita oficial de Trump se produce pocas semanas después de un viaje privado a Escocia, donde nació la madre del presidente estadounidense y donde posee varios campos del golf.

El viaje llega también una semana después de que el gobierno británico destituyera a su embajador en Washington, Peter Mandelson, por sus vínculos con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

En una carta escrita en 2003 por Mandelson, el diplomático se refería a Epstein como su "mejor amigo".

El mensaje aparecía en un libro compilado por los amigos de Epstein en motivo de su 50 cumpleaños, que también contiene una carta junto al esbozo de una mujer desnuda con la presunta firma de Donald Trump, aunque este lo niega.

Starmer había nombrado a Mandelson en ese puesto hace menos de un año con la idea de consolidar los lazos entre su gobierno y la administración Trump.

Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, que acompaña a Trump en el viaje, dijo que el despido de Mandelson "no cambiará la naturaleza de la visita".

"Reino Unido es un aliado y socio importante", declaró Rubio.

Trump elogia a Carlos III como un "elegante caballero"

Donald Trump, de visita oficial esta semana en Reino Unido, se siente fascinado por la familia real británica, aunque el presidente estadounidense es muy diferente de Carlos III, un rey apasionado por el medioambiente y cortés en público.

Trump tiene 79 años, y Carlos III 76. Ambos son extremadamente ricos, se han divorciado y se han vuelto a casar, dos veces el presidente estadounidense y una el rey británico.

Y ambos sienten afinidad por Escocia, donde nació la madre de Trump.

Pero los puntos en común parecen detenerse ahí, más allá de que el rey haya invitado a Trump a una segunda visita oficial, algo sin precedentes para un presidente estadounidense.

Trump, que debe llegar el martes y proseguirá su visita el miércoles y el jueves, se define como "un gran fan de la familia real británica", a la que elogia siempre que puede. "Es gente maravillosa", declaró en julio en Escocia.

"Tenemos puntos de vista diferentes, pero nos llevamos bien", afirmó Trump en 2024 en el canal conservador GB News, reconociendo al mismo tiempo que el rey "está más apegado a las restricciones ambientales".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

