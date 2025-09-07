Londres. El príncipe Harry regresa este lunes al Reino Unido por primera vez desde abril, en un viaje que reaviva la posibilidad de un encuentro con su padre, el rey Carlos III, al que no visita desde febrero de 2024, cuando voló a Londres tras anunciarse el cáncer del monarca.

El duque de Sussex, que vive en California (Estados Unidos) con su esposa Meghan y sus dos hijos desde que en 2020 renunció a sus funciones reales, mantiene una relación distante con su familia desde esa ruptura y las posteriores revelaciones de tensiones internas.

Su visita coincide además con el tercer aniversario de la muerte de Isabel II, el 8 de septiembre de 2022, si bien no se esperan actos específicos de conmemoración.

Harry participará el lunes en Londres en la gala anual de los premios de la organización WellChild, de la que es patrono desde hace 17 años y que apoya a niños gravemente enfermos y a sus familias.

El martes acudirá a Nottingham, en el centro de Inglaterra, donde anunciará una donación a la ONG Children in Need para programas de jóvenes vulnerables y visitará el Community Recording Studio, entidad de formación en música y cine a la que ya acudió en 2019.

Su anterior estancia en el Reino Unido fue en abril, cuando declaró en un juicio contra el Gobierno por el nivel de seguridad que recibe durante sus visitas, un recurso que perdió en mayo, lo que le deja con una protección menor que cuando era miembro activo de la monarquía.

Aunque ni el Palacio de Buckingham ni el entorno del príncipe han comentado sobre un posible encuentro con Carlos III, la coincidencia en suelo británico del monarca y su hijo (en abril, el rey estaba en Italia) ha alimentado especulaciones.

En julio, asesores de comunicación de ambos fueron vistos juntos en un club de Londres, en lo que se interpretó como un gesto de acercamiento.

Desde su salida de la familia real, Harry ha criticado públicamente a su padre, a la reina Camila y a su hermano, el príncipe Guillermo, en entrevistas, documentales y en sus memorias Spare (En la sombra), donde reveló su infancia marcada por la pérdida de su madre y el impacto en su salud mental del acoso mediático.

En una entrevista con la estadounidense Oprah Winfrey, Meghan, que es mestiza, dijo que un miembro de la familia real se preocupó por "cómo de oscuro" sería su hijo.

Harry también ha afirmado que su padre le retiró la financiación que recibía y que tanto éste como Guillermo estaban "atrapados en el sistema".

Pese a estas desavenencias, en mayo declaró a la BBC que "le gustaría" una reconciliación y que "no tiene sentido seguir peleando", y desató rumores al afirmar que no se sabe "cuánto le queda" a su padre, que sigue en tratamiento oncológico.

