Muere otro marino, Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en práctica de tiro; fue encargado de aduana en Manzanillo

Él es Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", ligado al tráfico de huachicol a través de Mefra Fletes; continúa prófugo

Impuestos a refrescos y cigarros buscan incentivar hábitos más saludables: Hacienda; financiarán costos asociados a enfermedades crónicas

Embajada de EU alerta por falsa ruta migrante en TikTok para llegar a Los Ángeles; señala a "Los Trejos de Nuevo Laredo"

Audiencia de Joaquín Guzmán López se aplaza de nuevo en EU; ahora será el 13 de noviembre

Diputados aprueban por unanimidad reforma para expedir ley contra extorsión; pasa al Senado

México, el país más afectado por montadeudas; crecen ataques de malware y phishing, reportan especialistas

Senado nombra a 18 integrantes del Consejo Nacional Ciudadano de Búsqueda de Personas; estos son los seleccionados

Vinculan a proceso a vicealmirante y 9 personas más por delincuencia organizada; juez dicta prisión preventiva justificada

Sindicatos cierran museos y recintos del INBAL

No se encubrirá a nadie en muerte de fotógrafos en Axe Ceremonia; Fiscalía CDMX afirma que tampoco se fabricarán culpables

Continúa búsqueda e investigación del Cártel de Tláhuac; Fiscalía CDMX destaca recompensa por hija de "El Ojos"

Marco Rubio, secretario estadounidense de Estado, abordará con el ministro de Asuntos Exteriores surcoreano, , el asunto de los surcoreanos detenidos en la . Los ciudadanos surcoreanos permanecen bajo custodia en un centro de detención en Folkston, reportó Yonhap.

Cho voló a Washington, el lunes, para resolver el asunto, mientras Seúl ha estado preparando un para traer a los ciudadanos detenidos de regreso a casa esta semana.

El avión saldrá el miércoles, como muy pronto, desde el Aeropuerto Internacional de Incheon al aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, Georgia, según dijeron este martes fuentes de la industria de aviación citadas por la agencia local de noticias Yonhap.

La aeronave, con 368 asientos, tiene capacidad suficiente para transportar a todos los detenidos en un solo vuelo.

Según un funcionario surcoreano, no podía especificar, por ahora, qué asuntos tratará Cho con Rubio, pero, que sí podía decir que están enfocados, principalmente, en resolver el asunto de los surcoreanos detenidos y garantizar su regreso seguro a casa, difundió Yonhap.

Esta imagen de un video proporcionado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. a través de DVIDS muestra a una persona esposada en la planta de vehículos eléctricos de Hyundai Motor Group, el jueves 4 de septiembre de 2025, en Ellabell, Georgia. Foto: AP/Archivo
Además, se prevé que Cho aproveche sus reuniones para discutir las maneras de enmendar la política de visados estadounidenses para los trabajadores surcoreanos.

Las detenciones de la semana pasada se realizaron porque los trabajadores carecían de permisos laborales válidos o utilizaban visados inadecuados para trabajar en el sitio de construcción de la planta de baterías conjunta de Hyundai Motor Group y LG Energy Solution, según las autoridades migratorias estadounidenses.

El episodio ha vuelto a poner sobre la mesa la denuncia constante de las compañías surcoreanas por la falta de visados apropiados para desplazar técnicos a sus plantas en Estados Unidos. La ausencia de permisos laborales adecuados ha llevado a que muchos trabajadores viajen con visados que no les permitían realizar tareas en las obras.

En paralelo, el reciente acuerdo comercial sellado con la administración Trump incluye compromisos de inversión por parte de Seúl en áreas clave como baterías y semiconductores, lo que incrementa aún más la necesidad de este tipo de personal especializado.

El caso ha generado un descontento general en , incluso con algunas protestas en Seúl. Una encuesta de Realmeter publicada este martes mostró que casi el 60 % de los ciudadanos se declararon profundamente decepcionados con la Administración estadounidense de Donald Trump por sus medidas excesivas, frente a un 31 % que dijo entender la medida como una acción inevitable de las autoridades migratorias estadounidenses.

