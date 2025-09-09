Más Información

Marino que se quitó la vida no estaba involucrado en huachicol fiscal: Sheinbaum y FGR; “es un asunto de otra naturaleza”

Vinculan a proceso a vicealmirante y 9 personas más por delincuencia organizada; juez dicta prisión preventiva justificada

México no ha participado en operación con EU: Harfuch; señala detenciones del Cártel de Sinaloa, pero no en conjunto

Audiencia de Joaquín Guzmán López se aplaza de nuevo en EU; ahora será el 13 de noviembre

FGR: Adán Augusto no ha sido citado a declarar por caso de La Barredora; van por aprehensión de Bermúdez Requena

Morena crea nueva vicecoordinación en San Lázaro; se la dan a Dolores Padierna

México es el país más afectado por montadeudas; crecen ataques de malware y phishing, reportan especialistas

Paquete económico 2026: Pondrán aranceles a países sin acuerdos comerciales con México; buscan mejorar la competencia

Sindicatos cierran museos y recintos del INBAL

SRE alerta a mexicanos en Nepal por jornada violenta con quema del Parlamento; embajada está al pendiente

Tras la detención de la viuda e hija de "El Ojos", ¿quiénes son los más buscados en CDMX? La FGJ ofrece recompensa

Guerra Chapiza - Mayiza deja mil 850 muertos y mil 615 arrestos

anunció un acuerdo para un nuevo marco de cooperación con el organismo nuclear de la ONU tras la suspensión de su colaboración, consecuencia de los ataques de junio de y contra territorio iraní.

"Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica llegaron a un entendimiento sobre cómo actuar en las nuevas circunstancias", declaró a la televisión estatal el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, tras una reunión en entre el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, y el director del OIEA, .

Al respecto, Rafael Grossi, director general del OIEA, la agencia nuclear de la ONU, calificó el acuerdo de reanudación de sus inspecciones atómicas en Irán como "un importante paso en la dirección correcta"

En un mensaje en la red social X, el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó que acordó con el ministro de Exteriores de Irán, Abás Arqchí, "las modalidades prácticas para reactivar las actividades de inspección en Irán".

"Esto es un paso importante en la dirección correcta", dijo Grossi, al tiempo que agradeció al ministro egipcio de Exteriores, Badr Abdelaty, por su "compromiso y dedicación" en la mediación entre las partes. Con información de AP

