Irán anunció un acuerdo para un nuevo marco de cooperación con el organismo nuclear de la ONU tras la suspensión de su colaboración, consecuencia de los ataques de junio de Israel y Estados Unidos contra territorio iraní.

"Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica llegaron a un entendimiento sobre cómo actuar en las nuevas circunstancias", declaró a la televisión estatal el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, tras una reunión en El Cairo entre el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, y el director del OIEA, Rafael Grossi.

Al respecto, Rafael Grossi, director general del OIEA, la agencia nuclear de la ONU, calificó el acuerdo de reanudación de sus inspecciones atómicas en Irán como "un importante paso en la dirección correcta"

En un mensaje en la red social X, el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó que acordó con el ministro de Exteriores de Irán, Abás Arqchí, "las modalidades prácticas para reactivar las actividades de inspección en Irán".

"Esto es un paso importante en la dirección correcta", dijo Grossi, al tiempo que agradeció al ministro egipcio de Exteriores, Badr Abdelaty, por su "compromiso y dedicación" en la mediación entre las partes. Con información de AP

ss/mcc