Más Información
Ataque a supuesta narcolancha, un mensaje "muy claro" para los cárteles: Pentágono; EU no tolerará tráfico de drogas, afirma Hegseth
VIDEO: Trump anuncia que ataque de EU en el Caribe fue contra Tren de Aragua; Venezuela acusa que fue creado con IA
Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados
Sheinbaum adelanta que se acordará programa de cooperación en seguridad con Marco Rubio; será una reunión "muy cordial"
Exdiputada Clemente se lanza contra morenista Camila Martínez; IMSS para taxis de apps sólo es para recaudar más impuestos, reclama
Asesinan al subsecretario de Política Social de Secretaría del Bienestar de Guerrero; fue baleado en carretera Chilpancingo-Tlapa
¡Se cae el cielo! Fuertes lluvias de este martes afectan a la CDMX; paradero de Indios Verdes registra encharcamientos
Irán aceleró el ritmo de producción de sus reservas de uranio enriquecido al 60%, un umbral que se acerca al 90% necesario para fabricar un arma nuclear, según un informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) consultado por AFP el miércoles.
La agencia de vigilancia nuclear de Naciones Unidas precisó que, al 13 de junio de 2025, fecha que corresponde al inicio de la guerra de 12 días desencadenada por un ataque de Israel contra Irán, el total ascendía a 440.9 kilogramos (kg), lo que supone un aumento de 32.3kg con respecto al 17 de mayo.
Tras ese conflicto con Israel, Irán cesó la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica, que calificó esta decisión de "profundamente lamentable".
Lee también Londres, París y Berlín activan mecanismo para reimponer sanciones a Irán por programa nuclear; Teherán responderá a "acción ilegal"
Putin dice que si Zelensky quiere reunirse con él, viaje a Rusia; ve una "luz al final del túnel" sobre la guerra en Ucrania
mcc