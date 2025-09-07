Más Información

aceptaría el control de su y restricciones al enriquecimiento de uranio a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales, afirmó el domingo el ministro de Relaciones Exteriores iraní en el diario The Guardian.

Irán "está dispuesto a lograr un acuerdo realista y sustentable que plantee una vigilancia rigurosa y restricciones al enriquecimiento (de uranio) a cambio del levantamiento de las sanciones", escribió el jefe de la diplomacia iraní Abás Araqchi en una tribuna, dirigida a , Reino Unido y Alemania, reunidos en el llamado grupo E3.

"No aceptar esta ventana abierta tendría consecuencias devastadoras de un nivel inédito para la región y más allá", advirtió.

A fines de agosto, el grupo E3 desencadenó en la un mecanismo que facilita restablecer las sanciones contra la , en virtud del acuerdo internacional sobre el control del programa nuclear iraní, firmado en julio de 2015.

Dieron a Irán un mes para negociar sobre su programa nuclear y evitar el restablecimiento de las sanciones.

El acuerdo de 2015, firmado por el E3, Estados Unidos, China, Rusia e Irán, preveía una reducción de las actividades nucleares de .

En 2018, bajo el primer mandato del presidente , Estados Unidos decidió retirarse del acuerdo y restableció sus propias sanciones.

