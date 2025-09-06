Más Información
T-MEC le hace bien a México y EU, los aranceles afectan: Sheinbaum; anuncia inversión de 700 mdp para producción de carne en Durango, Coahuila y Sonora
Reportan detenciones por el caso de aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico; serían directivos de empresas y funcionarios
¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum
Sudán del Sur repatria a un mexicano deportado de EU en julio; fue condenado por asesinato y sentenciado a cadena perpetua
Aprueban reducción de salarios a ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial; serán integrados al ISSSTE
"No se llega al gobierno para beneficiarse", dice Sheinbaum en Zacatecas; reitera llamado a vivir en la justa medianía
Buscan especializar a más de 800 juzgadores electos con curso obligatorio de 5 días; será presencial y en línea
Registro de usuarios de telefonía móvil será obligatorio; consulta aquí a partir de cuándo y los requisitos
Abandonan a bebé recién nacida en la Gustavo A. Madero; un ciclista que pasaba por la zona la encontró
Un vehículo embistió accidentalmente a peatones en una estación balnearia del noroeste de Francia, dejando un muerto y tres heridos graves, según informaron fuentes concordantes.
"Según los primeros datos recabados, parece que el conductor del vehículo sufrió un desmayo. El vehículo siguió avanzando varios metros antes de chocar contra un grupo de personas", indicó el fiscal de Coutances, Gauthier Poupeau.
El incidente ocurrió en Pirou, una pequeña localidad costera de Normandía. De acuerdo con la prensa local, el coche impactó contra la terraza de una pizzería.
