Más Información

T-MEC le hace bien a México y EU, los aranceles afectan: Sheinbaum; anuncia inversión de 700 mdp para producción de carne en Durango, Coahuila y Sonora

T-MEC le hace bien a México y EU, los aranceles afectan: Sheinbaum; anuncia inversión de 700 mdp para producción de carne en Durango, Coahuila y Sonora

Reportan detenciones por el caso de aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico; serían directivos de empresas y funcionarios

Reportan detenciones por el caso de aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico; serían directivos de empresas y funcionarios

¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum

¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum

Sudán del Sur repatria a un mexicano deportado de EU en julio; fue condenado por asesinato y sentenciado a cadena perpetua

Sudán del Sur repatria a un mexicano deportado de EU en julio; fue condenado por asesinato y sentenciado a cadena perpetua

"En el camino", del mexicano David Pablos, gana como mejor película en los Horizontes de Venecia

"En el camino", del mexicano David Pablos, gana como mejor película en los Horizontes de Venecia

Aprueban reducción de salarios a ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial; serán integrados al ISSSTE

Aprueban reducción de salarios a ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial; serán integrados al ISSSTE

Hay 34 mil mdp por aclarar en la CFE de Manuel Bartlett

Hay 34 mil mdp por aclarar en la CFE de Manuel Bartlett

"No se llega al gobierno para beneficiarse", dice Sheinbaum en Zacatecas; reitera llamado a vivir en la justa medianía

"No se llega al gobierno para beneficiarse", dice Sheinbaum en Zacatecas; reitera llamado a vivir en la justa medianía

Buscan especializar a más de 800 juzgadores electos con curso obligatorio de 5 días; será presencial y en línea

Buscan especializar a más de 800 juzgadores electos con curso obligatorio de 5 días; será presencial y en línea

Registro de usuarios de telefonía móvil será obligatorio; consulta aquí a partir de cuándo y los requisitos

Registro de usuarios de telefonía móvil será obligatorio; consulta aquí a partir de cuándo y los requisitos

Abandonan a bebé recién nacida en la Gustavo A. Madero; un ciclista que pasaba por la zona la encontró

Abandonan a bebé recién nacida en la Gustavo A. Madero; un ciclista que pasaba por la zona la encontró

Rescatan a un hombre secuestrado en oficina de Bosques de las Lomas; hay dos detenidos

Rescatan a un hombre secuestrado en oficina de Bosques de las Lomas; hay dos detenidos

Un vehículo embistió accidentalmente a peatones en una estación balnearia del noroeste de Francia, dejando un muerto y tres heridos graves, según informaron fuentes concordantes.

"Según los primeros datos recabados, parece que el conductor del vehículo sufrió un desmayo. El vehículo siguió avanzando varios metros antes de chocar contra un grupo de personas", indicó el fiscal de Coutances, Gauthier Poupeau.

El incidente ocurrió en Pirou, una pequeña localidad costera de Normandía. De acuerdo con la prensa local, el coche impactó contra la terraza de una pizzería.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jornada laboral de 40 horas en México: Proponen pago extra por trabajar en sábado. ¿De cuánto es el monto? Foto: Adobe

Menos horas y más dinero: la jornada laboral de 40 horas incluiría pago extra para quienes trabajen en sábado

Beca Rita Cetina 2025 estos son los 5 pasos para recibir $1,900 pesos por 30 meses. Foto: Beca Rita Cetina / Canva

Beca Rita Cetina 2025: estos son los 5 pasos para recibir $1,900 pesos por 30 meses

Estados Unidos. Foto: iStock

¿Tramitas tu visa americana en 2025? Este es el consulado donde TARDAS MÁS tiempo

Ganado de ovejas. Foto: Pixabay

Buscan pastor de ganado en rancho de Estados Unidos: Dan vivienda, comida y salario de $2,058 dólares

Visa americana. iStock

Embajada publica 5 preguntas para saber si puedes renovar la visa americana SIN ENTREVISTA