Un vehículo embistió accidentalmente a peatones en una estación balnearia del noroeste de Francia, dejando un muerto y tres heridos graves, según informaron fuentes concordantes.

"Según los primeros datos recabados, parece que el conductor del vehículo sufrió un desmayo. El vehículo siguió avanzando varios metros antes de chocar contra un grupo de personas", indicó el fiscal de Coutances, Gauthier Poupeau.

El incidente ocurrió en Pirou, una pequeña localidad costera de Normandía. De acuerdo con la prensa local, el coche impactó contra la terraza de una pizzería.

