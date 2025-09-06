Más Información

Un joven de 17 años fue detenido en la , en el oeste de Francia, por las sospechas de que preparaba diferentes acciones yihadistas en el país, lo que incluía el , el Parlamento Europeo o la embajada israelí.

La emisora France Info citó este sábado a , abogado del adolescente arrestado, que admitió que su cliente tiene "su parte de responsabilidad", pero hizo hincapié en que "es menor", está escolarizado, no ha estado metido en asuntos de delincuencia ni tiene antecedentes.

"Es alguien que se ha encontrado tal vez en un determinado momento en un engranaje", indicó el letrado.

Por los elementos de la investigación que se han filtrado, los objetivos de ataques que planificaba los había escrito en trozos de papel que se encontraron durante el registro de su domicilio.

14 son los menores que han sido inculpados por cargos terroristas en Francia en lo que va de año. Foto: iStock
14 son los menores que han sido inculpados por cargos terroristas en Francia en lo que va de año. Foto: iStock

Así, aparecían centros escolares de la región en la que vive, pero también el Palacio del Elíseo en París (residencia del presidente francés), los ministerios de Defensa o del Interior, las embajadas de Israel, Estados Unidos o el Reino Unido, el Parlamento Europeo en Estrasburgo y las sedes en París de diferentes medios de comunicación.

En su casa, donde vive con sus padres, también se halló una declaración en la que jura fidelidad al Estado Islámico.

Con este caso, suman 14 los menores que han sido inculpados por cargos terroristas en Francia en lo que va de año.

Es una tendencia creciente que inquieta a las autoridades, entre otras cosas, por las dificultades para detectarlos dado que su radicalización se produce con mucha frecuencia de forma autónoma, a través de internet o de las redes sociales.

