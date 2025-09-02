Más Información
Trump hará "emocionante" anuncio sobre el Departamento de Defensa: Casa Blanca; sugirió renombrarlo como "Departamento de Guerra"
Crónica de un lunes de locos; fueron 18 horas de ceremonias, informe de Sheinbaum y el génesis de la nueva Corte
Soberanía nacional, relación con EU, reforma judicial; los puntos clave del primer informe de gobierno de Sheinbaum
"Bola de narcopolíticos y corruptos", increpa Alito Moreno a oficialistas; "el PRI no permitirá que asesinen la democracia"
Noroña cuestiona a Gutiérrez Luna por darle la palabra a Alito Moreno en el Congreso; "premia a los reventadores", acusa
Paciente con cáncer denuncia entre lágrimas falla de máquina para radioterapia; ISSSTE lo reconoce y la cita para procedimiento
París. La policía francesa mató a un hombre sospechoso de herir con un cuchillo a varias personas en el centro de Marsella, la segunda ciudad del país, indicó una fuente policial.
El ataque se produjo durante la tarde cerca del Viejo Puerto, un lugar emblemático del tráfico de drogas de esta ciudad del sureste de Francia.
El atacante apuñaló al menos a cuatro personas antes de que los agentes intervinieran rápidamente y lo abatieran, según otra fuente. El estado de salud preciso de las víctimas no fue informado.
Lee también Despliegue de tropas en Los Ángeles viola la ley federal, determina juez federal; prohíbe su uso en California
mcc