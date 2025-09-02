París. La policía francesa mató a un hombre sospechoso de herir con un cuchillo a varias personas en el centro de Marsella, la segunda ciudad del país, indicó una fuente policial.

El ataque se produjo durante la tarde cerca del Viejo Puerto, un lugar emblemático del tráfico de drogas de esta ciudad del sureste de Francia.

El atacante apuñaló al menos a cuatro personas antes de que los agentes intervinieran rápidamente y lo abatieran, según otra fuente. El estado de salud preciso de las víctimas no fue informado.

mcc