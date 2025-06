Los ataques militares estadounidenses contra tres instalaciones nucleares iraníes, el pasado fin de semana, no destruyeron los componentes básicos del programa nuclear del país y probablemente sólo lo retrasaron unos meses, señalan este martes medios como CNN y The New York Times, con base en una primera evaluación realizada por los servicios de inteligencia estadounidenses y de la que les hablaron fuentes informadas del tema.

La evaluación, explicó CNN, fue elaborada por la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por sus siglas en inglés), el brazo de inteligencia del Pentágono. Se basa en un análisis de los daños causados que realizó el Mando Central de Estados Unidos tras los ataques estadounidenses, según una de las fuentes.

De acuerdo con The New York Times, antes del ataque a Fordow, Natanz e Isfahán, perpetrado el sábado, las agencias de inteligencia estadounidenses habían dicho que si Irán intentaba apresurarse a fabricar una bomba, tardaría unos tres meses. Tras el bombardeo estadounidense, la estimación es que el programa se retrasó menos de seis meses.

Esta imagen de satélite facilitada por Maxar Technologies muestra las instalaciones de enriquecimiento nuclear de Isfahan, en el centro de Irán. (21/06/25) Foto: AFP

El ataque de Estados Unidos, dijeron las fuentes al Times, selló las entradas a dos de las instalaciones, pero no derrumbó sus edificios subterráneos.

Según exfuncionarios, cualquier esfuerzo apresurado de Irán por conseguir una bomba consistiría en desarrollar un dispositivo relativamente pequeño y tosco. Una ojiva miniaturizada sería mucho más difícil de fabricar, y no está claro hasta qué punto se ha dañado esa investigación más avanzada.

Dos de las personas familiarizadas con la evaluación dijeron a CNN que las reservas de uranio enriquecido de Irán no fueron destruidas. Una de las personas dijo que las centrifugadoras están en gran parte “intactas”.

“Así que la evaluación (de la DIA) es que Estados Unidos las retrasó quizá unos meses, como mucho”, añadió la fuente a CNN.

Este análisis no concuerda con las repetidas afirmaciones del presidente Donald Trump de que los ataques “destruyeron completa y totalmente” las instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo el domingo que las ambiciones nucleares de Irán “han sido borradas”.

El jefe del Estado Mayor, Dan Caine, se mostró más cauto, y dijo había que “esperar” para saber el impacto real del bombardeo. “Es muy pronto” para comentar, señaló.

La Casa Blanca reconoció la existencia de la evaluación, pero dijo que no estaba de acuerdo con ella, dijo CNN.

