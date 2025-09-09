El presidente Donald Trump "lamenta profundamente" que el ataque perpetrado este martes por Israel contra la cúpula de Hamas tuviera lugar en Qatar, "un aliado de Estados Unidos", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Estados Unidos avisó a Qatar en cuanto supo que las fuerzas israelíes estaban atacando la residencia donde estaban los líderes de Hamas en Doha, reveló la portavoz.

Al respecto el portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, desmintió que EU le hubiera informado de la acción israelí contra el grupo palestino Hamas antes de que se realizara, y dijo que un funcionario estadounidense llamó al mismo tiempo de que se produjera el ataque.

"Las declaraciones que circulan de que Qatar fue informado del ataque con antelación son falsas. La llamada recibida de un funcionario estadounidense se produjo durante el sonido de las explosiones resultantes del ataque israelí en Doha", dijo de forma escueta en su cuenta oficial de X.

Desafortunado, el ataque israelí en Doha, pero eliminar a Hamas es un "objetivo loable"

La Casa Blanca calificó de desafortunado el ataque israelí contra líderes de Hamas en la capital catarí, aunque indicó que fue informado por adelantado por parte de Jerusalén y consideró que la acción, que tachó de "objetivo loable", ayuda a eliminar al movimiento islamista.

"Bombardear unilateralmente a Qatar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos que trabaja duro, con valentía y asumiendo riesgos para negociar la paz, no promueve los objetivos de Israel ni de Estados Unidos", declaró Leavitt.

Haber atacado este lugar "deja una muy mala impresión" a Trump, precisó, agregando sin embargo que "eliminar a HamAs" es "un objetivo loable".

"El presidente Trump cree que este desafortunado incidente podría servir como una oportunidad para la paz" añadió la portavoz.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había asegurado en Jerusalén que la guerra en Gaza puede terminar "inmediatamente" si Hamas acepta la propuesta de tregua del presidente estadounidense Donald Trump.

