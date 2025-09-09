Más Información

Marino que se quitó la vida no estaba involucrado en huachicol fiscal: Sheinbaum y FGR; “es un asunto de otra naturaleza”

Vinculan a proceso a vicealmirante y 9 personas más por delincuencia organizada; juez dicta prisión preventiva justificada

México no ha participado en operación con EU: Harfuch; señala detenciones del Cártel de Sinaloa, pero no en conjunto

Audiencia de Joaquín Guzmán López se aplaza de nuevo en EU; ahora será el 13 de noviembre

FGR: Adán Augusto no ha sido citado a declarar por caso de La Barredora; van por aprehensión de Bermúdez Requena

Morena crea nueva vicecoordinación en San Lázaro; se la dan a Dolores Padierna

México es el país más afectado por montadeudas; crecen ataques de malware y phishing, reportan especialistas

Paquete económico 2026: Pondrán aranceles a países sin acuerdos comerciales con México; buscan mejorar la competencia

Sindicatos cierran museos y recintos del INBAL

SRE alerta a mexicanos en Nepal por jornada violenta con quema del Parlamento; embajada está al pendiente

Tras la detención de la viuda e hija de "El Ojos", ¿quiénes son los más buscados en CDMX? La FGJ ofrece recompensa

Guerra Chapiza - Mayiza deja mil 850 muertos y mil 615 arrestos

El presidente "lamenta profundamente" que el ataque perpetrado este martes por Israel contra la cúpula de Hamas tuviera lugar en Qatar, "un aliado de Estados Unidos", declaró la portavoz de la Casa Blanca,.

Estados Unidos avisó a en cuanto supo que las estaban atacando la residencia donde estaban los líderes de Hamas en Doha, reveló la portavoz.

Al respecto el portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, desmintió que EU le hubiera informado de la acción israelí contra el grupo palestino Hamas antes de que se realizara, y dijo que un funcionario estadounidense llamó al mismo tiempo de que se produjera el ataque.

"Las declaraciones que circulan de que Qatar fue informado del ataque con antelación son falsas. La llamada recibida de un funcionario estadounidense se produjo durante el sonido de las explosiones resultantes del ataque israelí en Doha", dijo de forma escueta en su cuenta oficial de X.

Desafortunado, el ataque israelí en Doha, pero eliminar a Hamas es un "objetivo loable"

La calificó de desafortunado el ataque israelí contra líderes de Hamas en la capital catarí, aunque indicó que fue informado por adelantado por parte de y consideró que la acción, que tachó de "objetivo loable", ayuda a eliminar al movimiento islamista.

"Bombardear unilateralmente a Qatar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos que trabaja duro, con valentía y asumiendo riesgos para negociar la paz, no promueve los objetivos de Israel ni de Estados Unidos", declaró Leavitt.

Haber atacado este lugar "deja una muy mala impresión" a Trump, precisó, agregando sin embargo que "eliminar a HamAs" es "un objetivo loable".

"El presidente Trump cree que este desafortunado incidente podría servir como una oportunidad para la paz" añadió la portavoz.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había asegurado en Jerusalén que la guerra en Gaza puede terminar "inmediatamente" si Hamas acepta la propuesta de tregua del presidente estadounidense Donald Trump.

