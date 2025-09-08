Más Información

Muere el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, señalado en caso de huachicol fiscal; reportan supuesto suicidio

De dónde viene y a dónde va el dinero; guía fácil para entender el Paquete Económico 2026

DEA presume operación contra el Cártel de Sinaloa; reporta 617 detenidos y toneladas de droga incautada en una semana

Demócratas publican supuesta carta de cumpleaños de Trump a Epstein; mandatario niega veracidad del texto

Reportan sismo de 5.2 en Oaxaca; movimiento se siente en la Ciudad de México

Moody’s mejora calificación de Pemex y coloca perspectiva en estable; reconoce compromiso del gobierno para apoyar a la petrolera

Congreso de Perú votará moción para declarar persona non grata a Sheinbaum; critican su apoyo a Pedro Castillo

Catean inmueble de empresario en Tabasco; aseguran animales exóticos, vehículos, armas y hasta un helicóptero

Accidente en Atlacomulco suma 10 fallecidos; empresa ferroviaria da condolencias a familiares de las víctimas

Sheinbaum reporta 23 mexicanos detenidos por redadas de Georgia y 19 en Alligator Alcatraz; garantiza recursos para consulados

Neutralizan en Durango narcolaboratorios relacionados con "Los Mayos"; aseguran 21 toneladas de metanfetaminas

No sin mis perros; vecinas desalojadas de República de Cuba pernoctan en la calle por que hotel no acepta mascotas

Washington. El presidente de Estados Unidos, , celebró este lunes la cancelación de la ceremonia de reconocimiento que la academia militar de West Point iba a celebrar para el actor Tom Hanks por considerarlo "destructivo y woke".

"Nuestro gran West Point (¡que cada vez es mejor!) ha tomado con inteligencia la decisión de cancelar la Ceremonia de Premiación para el actor . ¡Una medida importante! ¡No necesitamos receptores destructivos y “WOKE” recibiendo nuestros queridos Premios Americanos!", escribió Trump en su red social, Truth Social.

Hanks iba a recibir el prestigioso premio Sylvanus Thayer, que se entrega a un "ciudadano destacado" que pese a que no acudió a la academia de West Point, tiene un reconocido historial de servicio acorde con los valores y los ideales de la academia militar.

Estaba previsto que el 25 de septiembre se celebrara un evento para entregarle el galardón, según apuntó The Washington Post, quien primero informó sobre la cancelación.

El coronel retirado del Ejército Mark Bieger, presidente y director ejecutivo de la asociación de graduados de West Point, quien informó en un correo electrónico de la decisión, no especificó si el galardón había sido revocado o si se le entregará en otro momento.

En junio, cuando se anunció el premio, la academia reconoció al actor por sus trabajos y su cuidado de los veteranos.

"Tom Hanks ha hecho más por la representación positiva del militar estadounidense, más por el cuidado de los veteranos, sus cuidadores y sus familias, y más por el programa espacial estadounidense y todas las ramas del gobierno que muchos otros compatriotas”, declaró la academia en un comunicado.

También destacaron el retrato que Hanks ha hecho de los militares estadounidenses en algunos de sus trabajos como 'Saving Private Ryan', 'Forrest Gump' y 'Greyhound', entre otros.

El actor es un conocido simpatizante demócrata y apoyó públicamente al expresidente Joe Biden durante la campaña de las elecciones de 2020 y a Kamala Harris en las de 2024.

