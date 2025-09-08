Más Información
DEA presume operación contra el Cártel de Sinaloa; reporta 617 detenidos y toneladas de droga incautada en una semana
Catean inmueble de empresario en Tabasco; aseguran animales exóticos, vehículos, armas y hasta un helicóptero
Sheinbaum reporta 23 mexicanos detenidos por redadas de Georgia y 19 en Alligator Alcatraz; garantiza recursos para consulados
Conoce a Manchas, el primer perro buscafugas de agua del país; en cinco meses ha detectado unas 230 fugas
Neutralizan en Durango narcolaboratorios relacionados con "Los Mayos"; aseguran 21 toneladas de metanfetaminas
No sin mis perros; vecinas desalojadas de República de Cuba pernoctan en la calle por que hotel no acepta mascotas
Comunero de Tepoztlán pide juicio de restitución de la casa de Noroña; el tema se abordará hasta octubre
Washington. Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron el lunes una carta de contenido sexualmente sugestivo dirigida a Jeffrey Epstein, supuestamente firmada por el presidente Donald Trump, lo cual él ha negado.
El diario The Wall Street Journal fue el primero en hablar de la carta, señalando que era parte de un álbum de 2003 compilado para el cumpleaños del presunto traficante sexual Epstein.
Trump ha manifestado que no escribió la carta ni creó el dibujo de una mujer curvilínea que rodea la carta. El presidente presentó una demanda por 10 mil millones de dólares contra The Wall Street Journal por el artículo sobre la supuesta carta.
Lee también Congresista afirma tener apoyo para revelar archivos del caso Epstein; forzará votación en Cámara de Representantes
Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, instancia que investiga la forma en que se llevó adelante una pesquisa criminal sobre el fallecido financista, señalado de tráfico sexual de menores, publicaron la carta en redes sociales después de que fuera entregada por los administradores del patrimonio de Epstein.
El presidente ha negado tener algo que ver con ello. Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes recibieron una copia del álbum de cumpleaños el lunes como parte de un lote de documentos del patrimonio de Epstein.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que "Trump no hizo este dibujo y no lo firmó".
En su cuenta en X, denunció "informaciones falsas destinadas a alimentar el complot demócrata" en torno a la relación entre Trump y Epstein, quien se quitó la vida en prisión en 2019.
Aseguró que el equipo legal del mandatario seguirá con su demanda contra el medio.
Lee también Publicarán memorias póstumas de Virginia Giuffre, principal denunciante del caso Epstein; esto expondrá en las páginas de su libro
Trump ha negado haber escrito la carta y haber hecho el dibujo, calificando un artículo sobre ello como “falso, malicioso y difamatorio”.
“Estas no son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no dibujo imágenes”, sostuvo Trump.
La carta publicada por la Comisión se ve exactamente como la describió The Wall Street Journal en su artículo.
La misiva, que lleva el nombre y la firma de Trump, incluye un texto enmarcado por el contorno dibujado a mano de lo que parece ser una mujer curvilínea.
“Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto", dice la carta.
Víctimas de Epstein evalúan crear su propia "lista de abusadores"; Trump insiste en que es una farsa
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
mgm