Washington. Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la publicaron el lunes una carta de contenido sexualmente sugestivo dirigida a , supuestamente firmada por el presidente Donald Trump, lo cual él ha negado.

El diario The Wall Street Journal fue el primero en hablar de la carta, señalando que era parte de un álbum de 2003 compilado para el cumpleaños del presunto traficante sexual Epstein.

Trump ha manifestado que no escribió la carta ni creó el dibujo de una mujer curvilínea que rodea la carta. El presidente presentó una demanda por 10 mil millones de dólares contra The Wall Street Journal por el artículo sobre la supuesta carta.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, instancia que investiga la forma en que se llevó adelante una pesquisa criminal sobre el fallecido financista, señalado de tráfico sexual de menores, publicaron la carta en redes sociales después de que fuera entregada por los administradores del patrimonio de Epstein.

El presidente ha negado tener algo que ver con ello. Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes recibieron una copia del álbum de cumpleaños el lunes como parte de un lote de documentos del patrimonio de Epstein.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que "Trump no hizo este dibujo y no lo firmó".

En su cuenta en X, denunció "informaciones falsas destinadas a alimentar el complot demócrata" en torno a la relación entre Trump y Epstein, quien se quitó la vida en prisión en 2019.

Aseguró que el equipo legal del mandatario seguirá con su demanda contra el medio.

Trump ha negado haber escrito la carta y haber hecho el dibujo, calificando un artículo sobre ello como “falso, malicioso y difamatorio”.

“Estas no son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no dibujo imágenes”, sostuvo Trump.

La carta publicada por la Comisión se ve exactamente como la describió The Wall Street Journal en su artículo.

La misiva, que lleva el nombre y la firma de Trump, incluye un texto enmarcado por el contorno dibujado a mano de lo que parece ser una mujer curvilínea.

“Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto", dice la carta.

