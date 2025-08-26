Más Información

Sheinbaum destaca que DEA puso a García Luna al nivel de "El Chapo" y "El Mayo"; resalta cooperación entre EU y México

Caen dos "piratas" por robo a plataforma de Pemex en Campeche; recuperan 30 equipos sustraídos y aseguran embarcación

VIDEO: Julio César Chávez Jr. entrena en Hermosillo tras deportación de Estados Unidos; está bajo libertad condicional en México

Reportan que María Antonieta de las Nieves, "La Chilindrina", estuvo hospitalizada por problema neurológico

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez regresa a Fórmula 1; es presentado con Cadillac

Sheinbaum reacciona a declaración de "El Mayo" sobre sobornos a políticos y militares mexicanos; esto dijo

Un millón 500 mil kilos de coca y 15 mil millones de dólares; las estrambóticas cifras que dejó la declaración de culpabilidad de "El Mayo" Zambada

"El Mayo" pide a gente de Sinaloa "evitar la violencia"; "derramar sangre no sirve para nada", afirma

Senador Néstor Camarillo renuncia al PRI; partido pierde vicepresidencia en la Mesa Directiva y se reduce a 13 senadores

UNAM aprueba conferir honoris causa a 14 personas; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhán, entre los galardonados

Contagios de gusano barrenador en humanos se extienden a Yucatán y Tabasco; suman cuatro entidades con casos confirmados

Se forma tormenta tropical Juliette cerca de Baja California Sur; consulta aquí qué estados se verán afectados

Washington. La primera dama de Estados Unidos, , presentó un proyecto con el que busca introducir la (IA) entre los alumnos de las escuelas, desde los cuatro hasta los 18 años.

Melania Trump anunció en un video publicado por la lo que han bautizado como el "Desafío Presidencial de IA", una iniciativa con la que se insta a los menores y a sus educadores a resolver problemas reales de su entorno a través de soluciones que les brinde la inteligencia artificial.

"El 'Desafío Presidencial de IA' invita a todos los estudiantes estadounidenses a dar rienda suelta a su imaginación y mostrar el espíritu de innovación estadounidense", explicó en el video, una de sus pocas intervenciones públicas desde que su esposo, , regresó al poder.

Este "reto" presenta una especie de competición entre las escuelas de EU, ya que los proyectos seleccionados en cada categoría (por nivel de educación y para un educador) recibirán un premio de 10 mil dólares.

Carrera de la inteligencia artificial

Los equipos finalistas serán invitados a para presentar sus soluciones en un evento que se celebrará en la Casa Blanca, previsto para junio de 2026.

Según indicaron, más de 100 organizaciones se han sumado a esta iniciativa.

El proyecto que liderará la se enmarca dentro del plan de acción de la Administración estadounidense para liderar la carrera de la IA.

"Quien posea el mayor ecosistema de IA establecerá los estándares globales y obtendrá amplios beneficios económicos y de . Con el presidente Trump, nuestra nación triunfará, marcando el comienzo de una nueva era dorada de innovación, desarrollo humano y logros tecnológicos para el pueblo estadounidense", apunta la Casa Blanca en su página web.

El mandatario ha firmado más de cinco órdenes ejecutivas sobre esta materia desde que regresó al poder.

Melania Trump no es la primera vez que lidera un proyecto relacionado con la inteligencia artificial. De hecho, se espera que sea el hilo conductor de su trabajo como primera dama durante este segundo mandato.

Melania Trump y la inteligencia artificial

En su primera aparición pública tras la del republicano, la primera dama acudió a una mesa redonda del Senado para dar apoyo a una ley contra la pornografía” o ultrafalsa generada con IA.

La iniciativa “TAKE IT DOWN Act”, como se bautizó por sus siglas en inglés, fue finalmente firmada por el presidente en mayo tras ser aprobada por el Congreso.

Además, utilizó la para lanzar un audiolibro de sus memorias que está narrado con su voz generada por inteligencia artificial.

Durante el primer mandato de los Trump en la Casa Blanca (2017-2021), Melania Trump llevó a cabo la campaña “Be Best”, con la que trabajó por el bienestar de los jóvenes y la lucha contra el .

