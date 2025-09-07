La Iglesia católica hizo un llamado urgente a cuidar el planeta y el medio ambiente y “pasar de la contemplación pasiva de quienes pretenden defender al medio ambiente, a la vocación concreta del cuidado de la creación”, que, dijo, toca hábitos, economías y relaciones humanas.

A través de su editorial Desde la Fe, la Iglesia indicó que este es un llamado que habla un lenguaje que comprende el planeta entero: el del cuidado como misión.

En ese sentido, la Arquidiócesis de México explicó que ha reforzado dicho llamado a través de la Comisión de Ecología, mediante talleres, actividades, estrategias conjuntas con instituciones académicas y algunas entidades de gobierno.

Aunado a ello, recordó las palabras del Papa León XIV, quien señaló que “somos criaturas entre las criaturas, no creadores”.

“No se trata de 'hacer algo ecológico', sino de cambiar los estilos de vida, los modelos económicos y las decisiones públicas hacia el cuidado', expresó.

“Es un pacto al que somos llamados todos. Para consumir menos y mejor; para transformar la energía de nuestras casas y templos; para revisar esquemas financieros que dañan al medio ambiente o descartan a los vulnerables; para poner el grito de los pobres y los más necesitados en el centro de nuestras decisiones” agregó.

Además, destacó que este llamado es “a vivir distinto: más cerca, más sobrios, más agradecidos y a recuperar una serena armonía con la creación, reflexionar sobre nuestro estilo de vida y nuestros ideales”.

