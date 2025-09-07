Más Información

La hizo un llamado urgente a cuidar el planeta y el y “pasar de la contemplación pasiva de quienes pretenden defender al medio ambiente, a la vocación concreta del cuidado de la creación”, que, dijo, toca hábitos, economías y relaciones humanas.

A través de su editorial , la Iglesia indicó que este es un llamado que habla un lenguaje que comprende el planeta entero: el del cuidado como misión.

En ese sentido, la Arquidiócesis de México explicó que ha reforzado dicho llamado a través de la Comisión de Ecología, mediante talleres, actividades, estrategias conjuntas con instituciones académicas y algunas entidades de gobierno.

Aunado a ello, recordó las palabras del , quien señaló que “somos criaturas entre las criaturas, no creadores”.

“No se trata de 'hacer algo ecológico', sino de cambiar los estilos de vida, los modelos económicos y las decisiones públicas hacia el cuidado', expresó.

“Es un pacto al que somos llamados todos. Para consumir menos y mejor; para transformar la energía de nuestras casas y templos; para revisar esquemas financieros que dañan al medio ambiente o descartan a los vulnerables; para poner el grito de los pobres y los más necesitados en el centro de nuestras decisiones” agregó.

Además, destacó que este llamado es “a vivir distinto: más cerca, más sobrios, más agradecidos y a recuperar una serena armonía con la creación, reflexionar sobre nuestro estilo de vida y nuestros ideales”.

