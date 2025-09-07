Más Información

La senadora , secretaria general del PRI, presentará una iniciativa de reforma a la , con el objetivo de establecer metas más ambiciosas en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como implementar mecanismos más eficaces de monitoreo y cumplimiento.

Al reafirmar su compromiso con la y la atención prioritaria al cambio climático, destacó que la propuesta busca fortalecer la capacidad de adaptación del país ante fenómenos naturales cada vez más frecuentes e intensos, e incluye medidas específicas para proteger a las comunidades más vulnerables.

La legisladora hidalguense detalló que la iniciativa promueve la conservación de los ecosistemas, el uso eficiente de los recursos naturales y la transición hacia una economía verde, en línea con los compromisos internacionales de México.

Carolina Viggiano subrayó que su trabajo como senadora en favor del medio ambiente se complementa con su participación en redes internacionales que promueven soluciones reales desde el Poder Legislativo.

Entre ellas se encuentra Parlamentarios por la Acción Global (PGA), que reúne a más de 130 países en temas de , Estado de derecho y desarrollo sostenible; el Fondo Verde para el Clima, instrumento multilateral clave contra el cambio climático; y CLIME Parliament, red global que acelera la transición energética hacia fuentes limpias y que organizó la Cumbre de Estambul en noviembre de 2024.

La priista también colabora con el Observatorio Parlamentario sobre Cambio Climático y Transición Justa (OPCC), que fomenta leyes con justicia climática y equidad social, y con el ICCF Group AU Mexicano de Conservación Ambiental, espacio que integra la conservación y uso responsable de los recursos naturales en la agenda legislativa nacional.

“Cuidar el planeta no es opcional, es un deber compartido. Por eso seguimos actuando en el Senado y en colaboración con redes internacionales para garantizar un futuro sostenible para México y el mundo”, afirmó.

Resaltó que el Grupo Parlamentario del PRI trabajará con responsabilidad y visión de Estado para garantizar que las generaciones presentes y futuras cuenten con un entorno sano, sostenible y seguro.

