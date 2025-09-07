El Vaticano.- El papa León XIV canonizó a Carlo Acutis, adolescente italiano, aficionado de la computación y la programación, y difusor del catolicismo, el cual falleció el 12 de octubre de 2006 a los 15 años de edad a causa de leucemia.

Durante la primera misa de canonización de su pontificado, celebrada al aire libre de la Plaza de San Pedro y ante aproximadamente 80 mil personas, declaró como primer santo millennial a "El influencer de Dios".

"El mayor riesgo en la vida es desperdiciarla fuera del plan de Dios. (Los nuevos santos) son una invitación para todos nosotros, especialmente para los jóvenes, a no malgastar sus vidas, sino a dirigirlas hacia arriba y convertirlas en obras maestras", comentó el sucesor del papa Francisco.

El papa León XIV mantendrá su presencia en redes sociales; contará con perfiles en X e Instagram

Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres. Desde chico estaba interesado en la informática, debido a lo que leía libros acerca del tema. Este apodo es por su legado tecnológico: Una página de internet multilingüe, donde documenta milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia Católica.

En octubre de 2006, fue diagnosticado con leucemia, enfermedad de la que murió a mediados del mismo mes. Después de su fallecimiento, fue enterrado en Asís, municipio localizado en el centro de Italia.

Iba a ser canonizado a lado del joven italiano Pier Giorgio Frassati (1901-1925), quien hacía caridad y servía a los pobres, mas fue pospuesto a causa de las complicaciones de salud de Jorge Mario Bergoglio, mejor conocido como papa Francisco, quien murió a comienzos de este año.

