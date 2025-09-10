El príncipe Enrique llegó a Clarence House, la residencia londinense del rey Carlos III, donde se espera que padre e hijo se reúnan por primera vez desde febrero de 2024.

El duque de Sussex, hijo menor del rey, distanciado de su familia desde que se trasladó, con su esposa Meghan, a Estados Unidos en 2020, fue visto entrando en coche a la residencia, a la que el rey había llegado poco antes.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc