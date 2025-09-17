El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue recibido con honores en el Castillo de Windsor el miércoles, pero más allá de ahí hubo muchos descontentos con su segunda visita de Estado sin precedentes.

Miles de personas se concentraron en el centro de Londres para protestar contra la visita de Estado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Reino Unido, el 17 de septiembre de 2025. Foto: EFE

Lee también Protestas, arrestos y una proyección de Epstein, en el marco de la visita de Trump a Reino Unido

Miles de manifestantes se reúnen en la Plaza del Parlamento durante una protesta contra la visita de Estado del presidente estadounidense, Donald Trump, en Londres, el miércoles 17 de septiembre de 2025. Foto: AP

Decenas de manifestantes salieron a las calles de Windsor antes de su visita para corear: "Hey, hey, ho, ho, Donald Trump se tiene que ir" y "Donald Trump no es bienvenido aquí".

Una persona protesta con el clásico uniforme naranja de Guantánamo y una máscara de Trump ante la visita de Estado del presidente estadounidense, Donald Trump, a Reino Unido, el 17 de septiembre de 2025. Foto: EFE

Lee también Gobierno Trump implementará nuevo examen de ciudadanía que será más extenso y riguroso

Con pancartas, disfraces, cánticos y banderas -en su mayoría de Palestina-, e incluso globos y muñecos con la cara del presidente Donald Trump, manifestantes se mostraron en desacuerdo con la presencia del mandatario estadounidense en el Reino Unido, el 17/09/2025. Foto: EFE

"No creo que sea correcto que tengamos a Trump para una segunda visita de Estado debido a su horrible retórica, políticas y acciones hacia las mujeres y las personas de color", expresó Grace Nathew.

Manifestantes protestaron cerca del Castillo de Windsor por la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. FOTO: PAUL ELLIS. AFP

Con información de AP

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot