El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue recibido con honores en el Castillo de Windsor el miércoles, pero más allá de ahí hubo muchos descontentos con su segunda visita de Estado sin precedentes.
Decenas de manifestantes salieron a las calles de Windsor antes de su visita para corear: "Hey, hey, ho, ho, Donald Trump se tiene que ir" y "Donald Trump no es bienvenido aquí".
"No creo que sea correcto que tengamos a Trump para una segunda visita de Estado debido a su horrible retórica, políticas y acciones hacia las mujeres y las personas de color", expresó Grace Nathew.
Con información de AP
maot