Más Información

Realizan traslado de Hernán Bermúdez a México

Realizan traslado de Hernán Bermúdez a México

FGJCDMX revela ruta y fallas de la pipa que explotó en Iztapalapa

FGJCDMX revela ruta y fallas de la pipa que explotó en Iztapalapa

Jueza da tres días de plazo a Andy y Bobby López Beltrán para ratificar amparo "contra cualquier captura" a su favor

Jueza da tres días de plazo a Andy y Bobby López Beltrán para ratificar amparo "contra cualquier captura" a su favor

Buque Escuela Cuauhtémoc reanuda sus operaciones tras choque en puente de Brooklyn

Buque Escuela Cuauhtémoc reanuda sus operaciones tras choque en puente de Brooklyn

Venezuela inicia ejercicios militares en isla del Caribe en respuesta a Estados Unidos

Venezuela inicia ejercicios militares en isla del Caribe en respuesta a Estados Unidos

Anuncian parlamento abierto para reforma a Ley de Amparo

Anuncian parlamento abierto para reforma a Ley de Amparo

Viaja a México subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de EU para analizar estrategias contra el tráfico de drogas

Viaja a México subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de EU para analizar estrategias contra el tráfico de drogas

Pide Comisión de Justicia del Senado que el pleno niegue licencia a nueva jueza penal

Pide Comisión de Justicia del Senado que el pleno niegue licencia a nueva jueza penal

Sheinbaum pide investigar cómo Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, "se fue descomponiendo"

Sheinbaum pide investigar cómo Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, "se fue descomponiendo"

Dos Bocas, edén del huachicol; criminales sobornaron a marinos

Dos Bocas, edén del huachicol; criminales sobornaron a marinos

Crearán "Comité de Solidaridad" para víctimas de explosión de pipa en Iztapalapa

Crearán "Comité de Solidaridad" para víctimas de explosión de pipa en Iztapalapa

Familiares de víctimas reclaman a gasera falta de apoyo tras explosión en Iztapalapa

Familiares de víctimas reclaman a gasera falta de apoyo tras explosión en Iztapalapa

El presidente de Estados Unidos, , fue recibido con honores en el Castillo de Windsor el miércoles, pero más allá de ahí hubo muchos descontentos con su segunda visita de Estado sin precedentes.

Miles de personas se concentraron en el centro de Londres para protestar contra la visita de Estado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Reino Unido, el 17 de septiembre de 2025. Foto: EFE
Miles de personas se concentraron en el centro de Londres para protestar contra la visita de Estado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Reino Unido, el 17 de septiembre de 2025. Foto: EFE

Lee también

Miles de manifestantes se reúnen en la Plaza del Parlamento durante una protesta contra la visita de Estado del presidente estadounidense, Donald Trump, en Londres, el miércoles 17 de septiembre de 2025. Foto: AP
Miles de manifestantes se reúnen en la Plaza del Parlamento durante una protesta contra la visita de Estado del presidente estadounidense, Donald Trump, en Londres, el miércoles 17 de septiembre de 2025. Foto: AP

Decenas de manifestantes salieron a las calles de Windsor antes de su visita para corear: "Hey, hey, ho, ho, Donald Trump se tiene que ir" y "Donald Trump no es bienvenido aquí".

Una persona protesta con el clásico uniforme naranja de Guantánamo y una máscara de Trump ante la visita de Estado del presidente estadounidense, Donald Trump, a Reino Unido, el 17 de septiembre de 2025. Foto: EFE
Una persona protesta con el clásico uniforme naranja de Guantánamo y una máscara de Trump ante la visita de Estado del presidente estadounidense, Donald Trump, a Reino Unido, el 17 de septiembre de 2025. Foto: EFE

Lee también

Con pancartas, disfraces, cánticos y banderas -en su mayoría de Palestina-, e incluso globos y muñecos con la cara del presidente Donald Trump, manifestantes se mostraron en desacuerdo con la presencia del mandatario estadounidense en el Reino Unido, el 17/09/2025. Foto: EFE
Con pancartas, disfraces, cánticos y banderas -en su mayoría de Palestina-, e incluso globos y muñecos con la cara del presidente Donald Trump, manifestantes se mostraron en desacuerdo con la presencia del mandatario estadounidense en el Reino Unido, el 17/09/2025. Foto: EFE

"No creo que sea correcto que tengamos a Trump para una segunda visita de Estado debido a su horrible retórica, políticas y acciones hacia las mujeres y las personas de color", expresó Grace Nathew.

Manifestantes protestaron cerca del Castillo de Windsor por la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. FOTO: PAUL ELLIS. AFP
Manifestantes protestaron cerca del Castillo de Windsor por la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. FOTO: PAUL ELLIS. AFP

Con información de AP

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa de negocios. Foto: iStock

¿Tienes visa de turista B1/B2? Estas son las actividades de negocios que sí puedes hacer en Estados Unidos

Pensión Bienestar: suspensiones, depósitos y quién cobra $6,200 entre el 15 y 19 de septiembre 2025. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Bienestar: suspensiones, depósitos y quién cobra $6,200 entre el 15 y 19 de septiembre 2025

Visa americana. Foto: iStock

Visa americana: ¿Cuánto dinero debes tener en el banco? ¿Hay un requisito mínimo?

Asteroide “potencialmente peligroso” se acerca a la Tierra. ¿Impactará? Foto: Canva

Asteroide “potencialmente peligroso” se acerca a la Tierra. ¿Impactará?

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS? Foto: IMSS / INAPAM / Adobe

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS?