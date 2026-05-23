Las contraseñas son una barrera de seguridad en las cuentas, perfiles de redes sociales y hasta sitios web. Sin embargo, son uno de los mecanismos más vulnerables ante ciberdelincuentes.

Por lo anterior, algunas empresas tecnológicas han decidido implementar llaves de acceso, que prometen ser más seguras para los usuarios y su información personal.

Hoy en Techbit te explicamos qué son y cómo utilizarlas.

Las llaves de acceso son más prácticas que las contraseñas comunes. Foto: Unsplash

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¿Qué son las llaves de acceso?

Según Google Identity, las llaves de acceso son una alternativa más segura y sencilla para ingresar a tus cuentas que las contraseñas comunes, pues se apoyan de sensores como:

Huellas dactilares.

Reconocimiento facial.

PIN.

Patrón.

También conocidas “passkeys”, utilizan tecnología avanzada para crear una clave única en cada cuenta, lo que evita utilizar la misma en todas. Y esto, a su vez, reduce el riesgo de robo de datos.

Las llaves de acceso también protegen tus cuentas de posibles ciberataques. Foto: Unsplash

¿Cómo usar llaves de acceso?

Las llaves de acceso o passkeys solo están disponibles en dispositivos con sistemas operativos modernos. Si cuentas con iOS 16 o Android 14, entonces puedes utilizarlas sin problema.

Ahora bien, para usarlas debes hacer lo siguiente:

Ir a la "Configuración de seguridad" de la cuenta de Google, de redes sociales, de correo, etcétera. Buscar y seleccionar “Crear llave de acceso” o “Usar passkey”. Después, el sistema verificará tu identidad mediante una huella digital, con el reconocimiento facial, el PIN del teléfono o, en su caso, el patrón de desbloqueo.

Su adopción mejorará tu experiencia en cada inicio de sesión y también te resultarán prácticas a la hora de acceder a otros dispositivos que no son los principales o los que comúnmente usas, pero que sí son tuyos.

Sólo tienes que sincronizar las llaves de acceso y aprobarlas en tus dispositivos secundarios, por ejemplo, en la laptop, tablet, computadora, entre otros.

Evita recordar contraseñas viejas o utilizarlas en todos tus dispositivos con las llaves de acceso. Foto: Unsplash

Es importante mencionar que las llaves de acceso no reemplazan a las contraseñas comunes, sino que son un método que refuerza la seguridad y simplifica la vida digital.

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