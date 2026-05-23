El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, afirmó que su país se encontraba en la "fase de finalización" de un protocolo de acuerdo con Estados Unidos con miras a poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Baqai indicó a la televisión estatal Irib que su país había querido "primero redactar un protocolo de acuerdo (...) compuesto por 14 cláusulas".

"Actualmente nos encontramos en la fase de finalización de estos protocolos de acuerdo", añadió el funcionario iraní.

Según Bagaei, después de finalizar el memorando, las partes empezarán a negociar el programa nuclear iraní, el levantamiento de las sanciones estadounidenses y el desbloqueo de los fondos iraníes en el extranjero, en un plazo de entre 30 y 60 días.

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 5 de mayo de 2026. Foto: AFP

Poco antes de conocerse esta declaración, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, consideró que existe "una posibilidad" de que Irán acepte un acuerdo destinado a poner fin a la guerra incluso este mismo sábado.

"Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o dentro de un par de días, tengamos algo que anunciar", dijo Rubio a periodistas en Nueva Delhi, y añadió que esperaba "buenas noticias".

No obstante, el jefe de la diplomacia estadounidense dijo que aunque hubo avances en las negociaciones, no descartó que el presidente Donald Trump reanude los ataques contra Irán.

"Se han logrado algunos avances, se han hecho algunos progresos. Incluso mientras les hablo ahora, se está trabajando en ello", declaró Rubio a los medios durante un evento en la embajada de EU.

El jefe de la diplomacia estadounidense advirtió que la crisis exige soluciones definitivas y reiteró que la postura inamovible de la Casa Blanca es que Teherán "nunca podrá tener un arma nuclear".

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El secretario de Estado enfatizó que la Casa Blanca busca resolver la crisis mediante una solución diplomática negociada y deslizó que podría haber novedades en esa dirección incluso antes de que concluya su actual visita a la India, el próximo martes.

"Esperamos que se haga por la vía diplomática, en eso estamos trabajando. Y quizás haya algo de qué hablar sobre ese tema en algún momento mientras me encuentre aquí en esta visita", avanzó.

Casi en paralelo, el Ministerio de Exteriores iraní coincidió en que ha habido un mayor acercamiento de posturas durante la semana y aseguró que, aunque no hay un acuerdo definitivo cerrado, todavía es necesario esperar "para ver qué ocurre en los próximos tres o cuatro días".

Hay avances significativos hacia un "entendimiento final": Paquistán

En tanto, el mediador Paquistán afirmó que las negociaciones mantenidas en las últimas 24 horas en Teherán han dado como resultado avances significativos hacia un "entendimiento final" entre Irán y Estados Unidos.

"Las intensas negociaciones mantenidas durante las últimas 24 horas han dado como resultado avances alentadores hacia un entendimiento final", declaró la oficina de prensa del Ejército paquistaní (ISPR) en un comunicado, al concluir la visita de mediación del jefe del Ejército, Asim Munir, a la capital iraní.

Islamabad calificó el viaje del mariscal de campo como "breve pero altamente productivo" y aseguró que los encuentros se desarrollaron en un ambiente positivo y constructivo bajo los esfuerzos de paz.

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