[Publicidad]
Las ligas en Europa ya están llegando a su final y este sábado, en LaLiga de España, se despiden el Barcelona y el Real Madrid.
Por un lado, los campeones vigentes del futbol español visitan al Valencia, que tiene la esperanza de clasificarse a los clasificatorios de la Conference League. Del otro, después de varias semanas en caos institucional, los merengues reciben en el Santiago Bernabéu al Athletic Club de Bilbao, obligados a ganar para despedirse ante su gente con honor y orgullo.
Los culés vienen de vencer 3-1 al Real Betis y los merengues hicieron lo propio por 1-0 ante el Sevilla.
A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo los últimos partidos de la temporada española del Real Madrid y del Barcelona.
Lee también Bruno Marioni afirma que Pumas es grande a pesar de cumplir 15 años sin ser campeón
¿CUÁNDO Y DÓNDE VER REAL MADRID VS ATHLETIC CLUB?
- Día: sábado 23 de mayo
- Hora: 13:00 horas
- Transmisión: 501 o 1501 de Sky Sports, o el 521 de Izzi
¿CUÁNDO Y DÓNDE VER VALENCIA VS FC BARCELONA?
- Día: sábado 23 de mayo
- Hora: 13:00 horas
- Transmisión: 516 o 1516 de Sky Sports, o el 522 de Izzi
Lee también Javier Aguirre anuncia que seis jugadores dejarán la concentración de la Selección Mexicana, rumbo al Mundial de 2026
[Publicidad]
Más información
Descubre y Compra
Hot Sale 2026: Descubre las ofertas en tendencia de Amazon México HOY, 23 de mayo
Menú
Cómo calentar tortillas en el microondas
Mundo
Irán afirma que está en "fase de finalización" de un protocolo de acuerdo con EU; Rubió anticipa anuncio sobre el tema en días
Estados
Reportan nuevo ataque e incendio en residencia de Culiacán; no hay lesionados