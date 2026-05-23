Las ligas en Europa ya están llegando a su final y este sábado, en LaLiga de España, se despiden el Barcelona y el Real Madrid.

Por un lado, los campeones vigentes del futbol español visitan al Valencia, que tiene la esperanza de clasificarse a los clasificatorios de la Conference League. Del otro, después de varias semanas en caos institucional, los merengues reciben en el Santiago Bernabéu al Athletic Club de Bilbao, obligados a ganar para despedirse ante su gente con honor y orgullo.

Los culés vienen de vencer 3-1 al Real Betis y los merengues hicieron lo propio por 1-0 ante el Sevilla.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo los últimos partidos de la temporada española del Real Madrid y del Barcelona.

Lee también Bruno Marioni afirma que Pumas es grande a pesar de cumplir 15 años sin ser campeón

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER REAL MADRID VS ATHLETIC CLUB?

Día: sábado 23 de mayo

Hora: 13:00 horas

Transmisión: 501 o 1501 de Sky Sports, o el 521 de Izzi

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER VALENCIA VS FC BARCELONA?

Día: sábado 23 de mayo

Hora: 13:00 horas

Transmisión: 516 o 1516 de Sky Sports, o el 522 de Izzi

Lee también Javier Aguirre anuncia que seis jugadores dejarán la concentración de la Selección Mexicana, rumbo al Mundial de 2026