Este martes 19 de mayo, usuarios reportaron diferentes fallas en Instagram, al red social de Meta. A través de la plataforma DownDetector comenzaron los primeros reportes de la caída de la red social, en donde usuarios dieron a conocer que el 49% de las fallas era en la app, el 21% en el sitio web y 18% con la conexión con el servidor.

Hasta el momento, el pico más alto de reportes fue de 119. Y poco a poco han ido disminuido estos, aunque algunos usuarios señalan que la app aún presenta fallas.

Usuarios reportan fallas en Instagram. Imagen: captura de pantalla

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Actualización 13:39

Por el momento el número de reportes disminuyó considerablemente. De acuerdo con algunos de los usuarios afectados, la plataforma mostraba el mensaje de "Se produjo un error y no se pudo cargar la página" al momento de intentar visualizar contenido en el plataforma.

Desde Tech Bit, hemos podido explorar la plataforma sin ningún percance tanto en el sitio web como la aplicación.

Información en desarrollo

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