Culiacán. - La Fiscalía General del Estado investiga un nuevo ataque a una residencia de dos pisos de la colonia Emiliano Zapata, en donde hombres armados, con un automóvil derribaron el portón principal y luego le prendieron fuego, por lo que las personas que se encontraban en su interior se vieron obligadas a huir del lugar.

Una llamada a las líneas de emergencia alertó a los cuerpos de auxilio y de las corporaciones policiacas al tener conocimiento que tres personas, presuntamente habían quedado atrapadas al interior de una vivienda en la que fue provocado un incendio.

El personal de bomberos al llegar al sitio en la calle Plan de San Luis, de dicha colonia, lograron controlar el incendio que causó graves daños al vehículo que fue utilizado para echar abajo el portón principal, sin localizar dentro de la vivienda a las personas que se presume viven en este inmueble.

Los vecinos de dicha calle al escuchar primeramente un sólido golpe y luego ver que se incendiada un auto y la planta baja de una casa de dos pisos, reportaron los hechos a las líneas de emergencia.

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Solo hace una semana se produjeron dos ataques a inmuebles. El primero se registró en la colonia las Quintas, donde personas desconocidas dispararon contra una estética y Spa, los impactos destruyeron sus ventanales y causaron temor entre el personal y varios clientes que se encontraban en ese lugar.

Derivado del atentado, los cristales y puertas de acceso de la estética de belleza presentaron daños por el número de impactos de bala, pese a que en el negocio se encontraban empleadas y clientes, ninguno de ellos resultó herido.

En un segundo hecho, sobre la calle Pedro Zavala, de la colonia Libertad, civiles armados que en forma reciente habían despojado a un conductor de su vehículo, lo usaron para derribar el portón principal de una vivienda.

Luego de derribar el portón, los presuntos agresores dispararon contra la fachada, puertas y ventanas y luego le prendieron fuego al vehículo y se alejaron del lugar sin ser detenidos por las corporaciones de seguridad.

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