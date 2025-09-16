Más Información

Sheinbaum da histórico primer Grito de Independencia con un Zócalo colmado de asistentes

Israel comienza operación contra Hamas en Ciudad de Gaza; pide a los habitantes irse al sur

AMLO y Sheinbaum con ayuda de Morena destruyeron “por completo” la democracia mexicana, afirma Zedillo

EU pone fin al acuerdo Delta–Aeroméxico; disuelven empresa conjunta por prácticas anticompetitivas

Autoridades investigan video de Natanael Cano en supuesta fiesta privada dentro del Cereso 1 de Hermosillo

Empresas de Carlos Slim se llevan licitación del Tren Saltillo-Santa Catarina por casi 32 mil mdp

"El Grito" se apaga en ciudades de EU por miedo a las redadas migratorias de Trump

Senado recibe reforma de Sheinbaum a Ley de Amparo para “promover el acceso a la justicia”

Aseguran en Mazatlán 1.5 toneladas de metanfetaminas a "La Chapiza", ocultas en doble fondo de tractocamión

Recaudación por combustibles cae 29 mil 300 mdp con marinos en Aduanas

Jazlyn, nieta de Alicia Matías que murió protegiéndola, es trasladada a Texas para atención médica

Explosión de pipa en Iztapalapa: El recuento de los daños a 5 días de la tragedia en el Puente de la Concordia

Jerusalén.— Después de una noche de intensos ataques aéreos, el ejército de anunció que su operación militar ampliada en la "para destruir la infraestructura militar de Hamás" ha comenzado y advirtió a los habitantes que se trasladen al sur.

Al anuncio del portavoz militar israelí Avichay Adraee siguió la declaración del ministro de Defensa, Israel Katz, de que "Gaza está ardiendo" y escaló aún más la guerra entre Israel y Hamás, debido a que cualquier posible alto el fuego parece aún más lejano a pesar de semanas de diplomacia.

De igual forma, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, partió de Israel y llegó a la nación rica en energía de Qatar, donde planeaba reunirse con su emir gobernante, en medio de la indignación en el país por el ataque de Israel la semana pasada que mató a cinco miembros de Hamás y a un funcionario de seguridad local.

A pesar de que las naciones árabes y musulmanas denunciaron el ataque en una cumbre el lunes, no tomaron ninguna acción importante contra Israel, lo que destaca el desafío de presionar diplomáticamente para conseguir cambios en su conducta en la prolongada guerra contra Hamás. Sin embargo, Egipto ha comenzado a endurecer su lenguaje contra Israel, a quien se refirió el martes de forma reiterada como el "enemigo" por primera vez en años.

Hablando con periodistas en Israel antes de su partida, Rubio insinuó que la ofensiva sobre Ciudad de Gaza había comenzado.

“Creemos que tenemos una ventana de tiempo muy corta en la que se puede llegar a un acuerdo”, declaró Rubio. "Ya no tenemos meses, y probablemente tengamos días y tal vez unas pocas semanas, así que es un momento clave, un momento importante".

“Nuestra preferencia, nuestra opción número uno, es que esto termine a través de un acuerdo negociado", añadió, reconociendo los peligros que una campaña militar intensificada podría representar para Gaza.

“Lo único peor que una guerra es una prolongada que continúa para siempre”, dijo Marco Rubio. “En algún momento, esto tiene que terminar. En algún momento, Hamás tiene que ser desarmado, y esperamos que pueda suceder a través de una negociación. Pero creo que, desafortunadamente, el tiempo se está acabando”.

Crece la intensidad de los ataques en Ciudad de Gaza

Después de semanas de amenazar con una expansión de la operación militar israelí en Ciudad de Gaza, Katz señaló que había comenzado.

"Gaza está ardiendo", dijo temprano el martes por la mañana. "(El ejército israelí) está golpeando con puño de hierro la infraestructura terrorista y los soldados están luchando heroicamente para crear las condiciones para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás. No cederemos y no retrocederemos — hasta la finalización de la misión".

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó el lunes que más de 220.000 palestinos han huido del norte de Gaza en el último mes, después de que el ejército israelí advirtiera que todos los residentes deberían abandonar la Ciudad de Gaza antes de la operación. Se estima que un millón de palestinos vivían en la región ntes de las advertencias de evacuación.

Al menos 20 palestinos muertos en Ciudad de Gaza

Residentes palestinos informaron de intensos bombardeos en toda la Ciudad de Gaza el martes por la mañana.

El Hospital Shifa dijo que había recibido los cuerpos de 20 personas muertas en un ataque que alcanzó múltiples casas en un barrio occidental, y otros 90 heridos llegaron al lugar en las últimas horas.

“Una noche muy dura en Gaza”, dijo el doctor Mohamed Abu Selmiyah, director del Hospital Shifa, a The Associated Press.

"El bombardeo no se detuvo ni un sólo momento", dijo. "Todavía hay cuerpos bajo los escombros".

El ejército israelí no respondió a solicitudes inmediatas de comentarios sobre los ataques, pero en el pasado ha acusado a Hamás de construir infraestructura militar dentro de áreas civiles, especialmente en Ciudad de Gaza.

Familias de rehenes suplican a Netanyahu detener la operación

Durante la noche, familias de los rehenes que aún están retenidos en Gaza se reunieron frente a la residencia del primer ministro Benjamin Netanyahu, suplicándole que detuviera la operación en Ciudad de Gaza.

Algunas montaron tiendas de campaña y durmieron fuera de su casa en protesta.

"Tengo un interés — que este país despierte y traiga de vuelta a mi hijo junto con otros 47 rehenes, tanto vivos como muertos, y traiga a nuestros soldados a casa", gritó Einav Zangauker, cuyo hijo Matan está retenido en Gaza, frente a la residencia de Netanyahu.

"Si no se detiene ante nada y envía a nuestros preciosos, valientes y heroicos soldados a luchar mientras nuestros rehenes son utilizados como escudos humanos — no es un primer ministro digno", dijo Zangauker.

Israel cree que alrededor de 20 de los 48 rehenes aún retenidos por milicianos en Gaza, incluido Matan, están vivos. Hamás ha dicho que únicamente liberará a los rehenes restantes a cambio de prisioneros palestinos, un alto el fuego duradero y una retirada israelí de Gaza.

La guerra en Gaza comenzó después de que combatientes liderados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, asesinando a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestrando a otras 251. La mayoría de los rehenes han sido liberados desde entonces como parte de acuerdos de cese al fuego.

La respuesta de Israel ha cobrado la vida de al menos a 64.871 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, cuyo conteo no distingue entre civiles o combatientes. El ministerio, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás y está integrado por profesionales médicos, asegura que mujeres y niños constituyen alrededor de la mitad de los muertos.

