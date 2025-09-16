El Cairo.— Dirigentes árabes y musulmanes pidieron reconsiderar las relaciones diplomáticas y económicas con Israel, tras una reunión de emergencia convocada después del bombardeo contra líderes de Hamas en Qatar la semana pasada.

Esta declaración fue gestada durante una cumbre de la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica en la capital de Qatar, Doha, que reunió a cerca de 60 países.

En la declaración final, los países llamaron “a todos los Estados tomar todas las medidas legales y efectivas posibles para evitar que Israel continúe sus acciones contra el pueblo palestino, incluyendo (...) revisar las relaciones diplomáticas y económicas, e iniciar procedimientos legales en su contra”.

Entre los países asistentes estaban los Emiratos Árabes Unido, Baréin, Egipto, Jordania y Marruecos, que reconocen a Israel. Los dirigentes de Emiratos, Baréin y Marruecos, que firmaron los Acuerdos de Abraham en 2020 reconociendo a Israel, no asistieron a la reunión y enviaron a altos funcionarios como emisarios.

Respaldo de EU a Israel

Por otra parte en Jerusalén, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Estados Unidos le dará un “apoyo inquebrantable” a Israel en la guerra en Gaza y pidió la eliminación del movimiento islamista Hamas.

Ayer lunes, Trump dijo a los periodistas en Washington que Netanyahu “no atacará” en Qatar otra vez.