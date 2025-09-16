Más Información

Sheinbaum da histórico primer Grito de Independencia con un Zócalo colmado de asistentes

Sheinbaum da histórico primer Grito de Independencia con un Zócalo colmado de asistentes

En Vivo: primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto desde el Zócalo

En Vivo: primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto desde el Zócalo

AMLO y Sheinbaum con ayuda de Morena destruyeron “por completo” la democracia mexicana, afirma Zedillo

AMLO y Sheinbaum con ayuda de Morena destruyeron “por completo” la democracia mexicana, afirma Zedillo

EU pone fin al acuerdo Delta–Aeroméxico; disuelven empresa conjunta por prácticas anticompetitivas

EU pone fin al acuerdo Delta–Aeroméxico; disuelven empresa conjunta por prácticas anticompetitivas

Autoridades investigan video de Natanael Cano en supuesta fiesta privada dentro del Cereso 1 de Hermosillo

Autoridades investigan video de Natanael Cano en supuesta fiesta privada dentro del Cereso 1 de Hermosillo

Empresas de Carlos Slim se llevan licitación del Tren Saltillo-Santa Catarina por casi 32 mil mdp

Empresas de Carlos Slim se llevan licitación del Tren Saltillo-Santa Catarina por casi 32 mil mdp

"El Grito" se apaga en ciudades de EU por miedo a las redadas migratorias de Trump

"El Grito" se apaga en ciudades de EU por miedo a las redadas migratorias de Trump

Senado recibe reforma de Sheinbaum a Ley de Amparo para “promover el acceso a la justicia”

Senado recibe reforma de Sheinbaum a Ley de Amparo para “promover el acceso a la justicia”

Aseguran en Mazatlán 1.5 toneladas de metanfetaminas a "La Chapiza", ocultas en doble fondo de tractocamión

Aseguran en Mazatlán 1.5 toneladas de metanfetaminas a "La Chapiza", ocultas en doble fondo de tractocamión

Recaudación por combustibles cae 29 mil 300 mdp con marinos en Aduanas

Recaudación por combustibles cae 29 mil 300 mdp con marinos en Aduanas

Jazlyn, nieta de Alicia Matías que murió protegiéndola, es trasladada a Texas para atención médica

Jazlyn, nieta de Alicia Matías que murió protegiéndola, es trasladada a Texas para atención médica

Explosión de pipa en Iztapalapa: El recuento de los daños a 5 días de la tragedia en el Puente de la Concordia

Explosión de pipa en Iztapalapa: El recuento de los daños a 5 días de la tragedia en el Puente de la Concordia

El Cairo.— Dirigentes árabes y musulmanes pidieron reconsiderar las relaciones diplomáticas y económicas con Israel, tras una reunión de emergencia convocada después del bombardeo contra líderes de Hamas en Qatar la semana pasada.

Esta declaración fue gestada durante una cumbre de la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica en la capital de Qatar, Doha, que reunió a cerca de 60 países.

En la declaración final, los países llamaron “a todos los Estados tomar todas las medidas legales y efectivas posibles para evitar que Israel continúe sus acciones contra el pueblo palestino, incluyendo (...) revisar las relaciones diplomáticas y económicas, e iniciar procedimientos legales en su contra”.

Entre los países asistentes estaban los Emiratos Árabes Unido, Baréin, Egipto, Jordania y Marruecos, que reconocen a Israel. Los dirigentes de Emiratos, Baréin y Marruecos, que firmaron los Acuerdos de Abraham en 2020 reconociendo a Israel, no asistieron a la reunión y enviaron a altos funcionarios como emisarios.

Respaldo de EU a Israel

Por otra parte en Jerusalén, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Estados Unidos le dará un “apoyo inquebrantable” a Israel en la guerra en Gaza y pidió la eliminación del movimiento islamista Hamas.

Ayer lunes, Trump dijo a los periodistas en Washington que Netanyahu “no atacará” en Qatar otra vez.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS? Foto: IMSS / INAPAM / Adobe

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS?

Visa láser/ iStock/ rarrarorro

¡Ya no hay citas en 2025! FECHAS DISPONIBLES para tramitar la visa por primera vez

Foto: Cortesía Disney World Latino

Disney World lanza oferta única para visitantes latinos: 4 días, 4 parques, 1 gran aventura

Visa americana. iStock

¿Qué es un ‘Overstay’ en Estados Unidos y por qué puede llevarte a la CANCELACIÓN de tu visa?

AICM/iStock/ Feverpitched

Aeropuerto de CDMX (AICM) suspenderá vuelos por Desfile Militar del 16 de septiembre de 2025