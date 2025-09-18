La diputada Merilyn Gómez Pozos (Morena), presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, señaló que es un hecho que el Poder Judicial tendrá una reducción a su presupuesto para 2026.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 plantea otorgarle 85 mil 960 millones de pesos, es decir, 11 mil 569 millones de pesos más de lo que ejerció en 2025.

Gómez Pozos también refirió que en el caso del presupuesto para los programas sociales no habrá reducción, y que se trata de un rubro que no se puede reducir. Es ese caso, el gobierno federal solicitó 987 mil 160 millones de pesos, equivalentes a más de 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

“En el caso del Poder Judicial seguramente habrá una disminución eso lo podría yo asegurar, ¿cuánto? Apenas vamos a resolver cuánto en estas mesas de trabajo y en lo que deliberemos en la Comisión de Presupuesto ( y para programas sociales) eso es irreductible Además de que están garantizados en el presupuesto están garantizados ya en la Constitución no hay manera de que se le baje el monto a programas sociales

La presidenta de la Comisión de Presupuesto detalló que prevén aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, el 10 de noviembre; y el pleno podría discutirlo y, en su caso, aprobarlo entre el 10 y 13 de noviembre, aunque la Cámara de Diputados tiene como fecha límite el 15 de ese mes.

Gómez Pozos informó que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, comparecerá ante el pleno de la Cámara de Diputados, el próximo 24 de septiembre.

En reunión previa, los diputados que integran la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, aprobaron por 42 votos a favor, el acuerdo por el que se conforman los grupos de trabajo para analizar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.

Los grupos conformados son: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo económico, Gasto federalizado y Presupuesto con perspectiva de desarrollo sustentable.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación incluye las operaciones de los programas, la asignación presupuestaria, las remuneraciones de servidores públicos, entre otros rubros; y es atribución única de la Cámara de Diputados.

